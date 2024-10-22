İtalya'dan Lübnan ve Gazze'ye 25 Milyon Avro Yardım - Son Dakika
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İtalya'dan Lübnan ve Gazze'ye 25 Milyon Avro Yardım

İtalya, Lübnan ve Gazze için 25 milyon avroluk insani yardım tahsis edeceğini açıkladı.

22.10.2024 19:48
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan ve Gazze için sivillere toplamda 25 milyon avroluk kaynak tahsis edeceklerini belirtti.

Tajani, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin kalkınma bakanlarını bir araya getiren iki günlük toplantının açılışında konuştu.

G7 Dönem Başkanı Tajani, "Bugünkü toplantıda İtalya'dan acil bir insani yardım taahhüdü sağlamaya karar verdik. Lübnan halkı için 10 milyon avro, Gazze için 10 milyon avroluk insani yardım ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için de Filistin yönetimine (PNA) 5 milyon avroluk destek tahsis edeceğiz." dedi.

Tajani, Ukrayna için önerdikleri gibi Gazze ve Lübnan başta olmak üzere İsrail'in kuzeyini de alacak şekilde bir yeniden inşa konferansı düzenlemeyi düşünmeleri gerektiğine inandığını kaydetti.

Ayrıca Dünya Gıda Programı'na (WFP) bağışladıkları insani yardım taşıyan 15 kamyonun, 25 Ekim'de Cenova limanından yola çıkacağını ve Ürdün vasıtasıyla Filistinlilere ulaştırılacağını paylaşan Tajani, İsrail'den İtalyan kamyonlarının geçişleri ve Gazze'ye girebilmeleri konusunda güvence aldığını da ifade etti.

Tajani, G7 Kalkınma Bakanları toplantısı marjında Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştüğünü bildirdi.

X platformundan bu görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda Tajani, "İtalyan hükümeti, Lübnan ve Gazze'deki sivil halkı desteklemek için ön saflarda yer alıyor, ayrıca insani girişimlerde de bulunuyor. Bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi konusunda uluslararası ortaklarla güçlü kararlılık gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan Lübnan ve Gazze'ye 25 Milyon Avro Yardım - Son Dakika

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