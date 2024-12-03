İtalya'dan Suriye'de Göç Krizi Uyarısı

Güncel

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de yeni göç krizi riski olduğunu söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı'na katılan Tajani, buradaki oturum aralarında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, konferans vesilesiyle Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile uzun uzun görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, "Lübnan, zaten bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki risk, uzun süre devam edebilecek iç savaşın sonucu olarak yeni göç krizinin ortaya çıkması. Bu kriz, Lübnan üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ancak aynı zamanda Avrupa'yı da etkileyebilir, tıpkı diğer iç savaşta olduğu gibi." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye'deki büyükelçiliklerinin, bu ülkede bulunan İtalyanların Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım konvoyuyla Halep'ten ayrılmalarını sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Konferansta da Orta Doğu'daki barışın kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu belirten Tajani, İtalya'nın BM'nin ilgili kuruluşlarıyla mart ayında başlattığı "Gazze için Gıda" girişimiyle Gazze Şeridi'ne 50 tondan fazla insani yardım gönderdiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Beşşar Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Öte yandan Rusya ve rejimin İdlib ve Halep'te rejim karşıtı gruplara müdahale adı altında düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.