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İtalya Başbakan Yardımcısı: AB'nin bir ordusunun olması gerekiyor - Son Dakika
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İtalya Başbakan Yardımcısı: AB'nin bir ordusunun olması gerekiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, AB'nin çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiğini belirtti. Tajani, Avrupa'da savunma alanında daha güçlü bir işbirliğini öncelediklerini söyledi. Tajani ayrıca AB'nin liderlik sisteminde değişikliğe gidilerek, tek bir başkanlığın olduğu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı: AB\'nin bir ordusunun olması gerekiyor
07.01.2024 - 18:17,
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiğini belirtti.

Tajani, İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği röportajda, lideri olduğu Forza Italia partisinin, Avrupa'da savunma alanında daha güçlü bir işbirliğini öncelediğini söyledi.

Orta Doğu'dan Hint-Pasifik'e kadar krizlerin yaşandığı ve ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada, AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması için "bir ordusunun" olması gerektiğini savunan Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın temel bir koşulu." ifadelerini kullandı.

Bu ordunun Avrupalıların güvenliği için gerekliliğine işaret eden Bakan Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani AB ile korunabilir." dedi.

Bakan Tajani ayrıca, AB'nin liderlik sisteminde değişikliğe gidilerek, mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı yerine tek bir başkanlığın olduğu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tajani, geçen yıl eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Forza Italia partisinin yeni lideri olmuştu.

Kaynak: AA
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