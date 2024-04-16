İtalya, Filistin devleti kurulması halinde barış için asker göndermeyi düşünüyor

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Filistin devleti kurulması halinde diğer ülkelerden kuvvetlerle asker göndermek de dahil barış için çalışmak" istediklerini söyledi.

İtalyan ANSA ajansının düzenlediği foruma katılan Tajani, burada uluslararası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, İtalyan hükümetinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu belirterek, "Biz İsrail'in dostuyuz ancak Filistin devleti kurulacaksa diğer ülkelerden kuvvetlerle potansiyel olarak asker göndermek de dahil barış için çalışmak istiyoruz." dedi.

Filistin yönetimiyle güçlü diyaloğa sahip olduklarını ifade eden Tajani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı Roma'ya davet ettiğini de hatırlattı.

Tajani, İran'ın İsrail'e saldırısının kesinlikle kınanması gerektiğini dile getirirken, "Şimdi umuyorum ki gerilim artmaz. İsrail askeri açıdan kazandı, saldırıyı püskürttü ama artık çatışmanın daha da yayılmasını önlenmemiz gerekiyor çünkü sadece Gazze'de değil, Kızıldeniz'de de gerginlik var." diye konuştu.

Tajani, 17-19 Nisan'da Capri Adası'nda ev sahipliği yapacağı G7 Dışişleri Bakanları toplantısının temel hedefinin de barış olacağını söyledi.

Bu arada Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda da G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Orta Doğu kriziyle ilgili Arap-İslam ülkelerinin büyükelçileriyle buluştuğunu açıkladı.

Tajani, söz konusu temaslara ilişkin "İtalyan hükümeti gerilimi düşürmek ve bölgesel istikrarın anahtarı olan 'iki halk, iki devlet' çözümünü teşvik için çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.