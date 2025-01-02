İtalya, Gazeteci Sala İçin İran Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya, Gazeteci Sala İçin İran Büyükelçisini Çağırdı

İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın İran'da gözaltına alınmasının ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

02.01.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, haber çalışması için İran'da bulunan İtalyan bir gazetecinin İran makamlarınca gözaltına alınmasının ardından İran'ın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan 29 yaşındaki İtalyan Gazeteci Cecilia Sala'ya ilişkin açıklama yaptı.

" Hükümet, Cecilia Sala'yı tutuklandığı ilk günden bu yana evine geri getirmek için aralıksız çalışmaktadır." ifadesini kullanan Tajani, İran'ın Roma Büyükelçisinin söz konusu olayı görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını kaydetti.

Tajani, "serbest kalana kadar Sala ve ailesinin yalnız bırakılmayacağına" vurguladı.

İtalyan gazeteci Sala, 19 Aralık'ta gazetecilik faaliyetleri kapsamında bulunduğu İran'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmadan önce 18 Aralık'ta yayınladığı son Instagram paylaşımında, kısa bir süre önce tutuklanan İranlı bir komedyen ile yaptığı röportajdan bahseden Sala'nın gözaltına alınma gerekçesinin bilinmediği kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'daki bir hapishanede tutulan Sala'nın bu süreçte iki telefon görüşmesi yapabildiği belirtilirken, İtalyan diplomatların gazetecinin yasal durumu ve tutukluluk koşullarını açıklığa kavuşturmak için çalıştığı bilgisi paylaşılmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran hükümetine İtalyan gazetecinin "derhal serbest bırakılması" talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Antonio Tajani, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, İtalya, Dünya, Roma, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Gazeteci Sala İçin İran Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya, Gazeteci Sala İçin İran Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.