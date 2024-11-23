İtalya Hükümeti UCM Kararına Bölündü - Son Dakika
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İtalya Hükümeti UCM Kararına Bölündü

UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emri, İtalya hükümetinde farklı görüşlere yol açtı.

23.11.2024 17:18
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Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik İtalya'da sağ koalisyon iktidarı ortaklarından farklı seslerin yükselmesi, hükümetin bu konuda bölündüğü yorumlarına neden oldu.

UCM'nin, 21 Kasım'da " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının İtalyan hükümeti üzerindeki yankıları sürüyor.

İtalyan hükümetinin önde gelen isimlerinin, UCM'nin kararına yönelik yorumlarındaki farklılıklar, ulusal basında sağ iktidar ortaklarının bu hususta "kafasının karışık olduğu" ve "bölündükleri" şeklinde yorumlandı.

UCM kararının açıklandığı gün ilk olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı zamanda iktidarın küçük ortağı Forza Italia (FI) lideri Antonio Tajani, "Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tajani'nin ardından Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri üyesi ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Guido Crosetto ise "Kararın yanlış olduğuna inanıyorum ama UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamaların ardından en ilginç çıkış ise iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri ve kabinede Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı koltuğundaki Matteo Salvini'den geldi. Salvini, "Netanyahu'nun İtalya'ya gelmesi halinde memnuniyetle karşılanacağını" belirtti.

Salvini'nin bu çıkışına, iktidar ortağı FI'nin lideri ve Dışişleri Bakanı Tajani'den yanıt geldi. Tajani, dış politikada izlenecek yolu kendisinin ve Başbakan Meloni'nin belirleyebileceğini belirterek, iktidar ortağı Salvini'ye tepkisini gösterdi.

Başbakan yardımcıları ve bakanların bu çıkışlarının ardından Meloni, konuya yazılı bir açıklama ile müdahil oldu. Meloni, "UCM'nin kararını inceleyeceklerini, dönem başkanı olarak G7 gündemine de getireceklerini ancak İsrail ile Hamas'ın bir tutulamayacağını" belirtti.

Bu arada, hükümetten farklı sesler yükselirken, muhalefetteki sol partiler ise sağ iktidarı bu konuda parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

İtalyan La Stampa gazetesi, UCM'nin Netanyahu kararının İtalyan hükümetinde "kısa devreye yol açtığını" ve Başbakan Meloni'nin genel olarak bakanlarının çıkışlarından rahatsız olduğunu yazdı. Gazete, bakanların açıklamalarını okuyanların şüpheye düşeceğini kaydetti.

La Repubblica gazetesinin haberinde de hükümetin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı karşısında bölündüğü ve Meloni'nin de özellikle Salvini'nin çıkışından rahatsız olarak dün akşamki açıklamasıyla konuya müdahale ettiği yazıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Hükümeti UCM Kararına Bölündü - Son Dakika

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