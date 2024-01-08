İtalya, İngiltere ve Fransa Gazze konusunu ele aldı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda Gazze konusunu ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tajani, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, G7 koordinasyonu çerçevesinde Orta Doğu'daki "kriz" durumu değerlendirildi.

Filistin'deki sivil kayıpların derhal azaltılmasının gereklilik olduğunun altı çizilen görüşmede, İsrail hükümetine askeri operasyonlara son vermesi için baskı yapılması gerektiğine işaret edildi.

Tajani, "Askeri aşamadan hızla çıkarak diplomasiye dönmek için G7 ülkelerinin İsrail ile çalıştığını" belirtti.

İtalyan Bakan, ülkesinin 2024'te G7 Dönem Başkanlığı'nı üstlenmesine ilişkin ise "G7'nin Ukrayna'ya güçlü ve yoğun desteğini teyit etme niyetinde olduklarını" kaydetti.