İtalya, Macaristan\'ın İtalyan vatandaşının kelepçeli şekilde mahkemeye götürülmesine tepki gösterdi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'da geçen yıl aşırı sağcılara saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İtalyan vatandaşının mahkemeye kelepçeli şekilde götürülmesi sebebiyle bu ülkenin Roma Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırarak duruma tepki gösterdi.

Macaristan'da iki aşırı sağcıya saldırdığı gerekçesiyle yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan 39 yaşındaki İtalyan Ilaria Salis'in dün mahkemeye elleri ve ayaklarından kelepçeli, iki özel harekat polisi eşliğinde getirilmesi, İtalyan kamuoyunda infial yarattı.

Hakkında 11 yıl hapis cezası istenen Ilaria Salis'in dün mahkemeye getiriliş şekli, Roma ile Budapeşte arasında diplomatik krize yol açtı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Riccardo Guariglia'nın, Macaristan'ın Roma Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı bu sabah Bakanlığa çağırdığı ve Ilaria Salis'in tutukluluk koşullarına ilişkin hükümetinin protestosunu ilettiği belirtildi.

Guariglia'nın, Macaristan yargısının bağımsızlığına saygılı biçimde İtalyan hükümetinin, Salis'e mümkün olan en kısa sürede, hapishanede tutukluluğa alternatif tedbirler de dahil, Avrupa mevzuatına uygun ihtiyati gözaltı rejimi uygulanması yönündeki beklentisini ifade ettiği aktarıldı.

Bakan Tajani, bu sabah ayrıca "Radio Anchio"ya yaptığı telefon bağlantısında da Salis'in ellerinden ve ayaklarından kelepçeli şekilde mahkemeye götürülmesine ilişkin, "Bana öyle geliyor ki bu sefer çok ileri gidildi." dedi.

Tajani, kendilerinin Roma'da, İtalya'nın Budapeşte Büyükelçisi'nin de Macaristan'da tutuklu da olsa Salis'e saygı gösterilmesi gerektiği mesajını Macar muhataplarına ilettiğini aktarırken, "Başkalarının adaletine müdahale etmek istemiyoruz ama biz Avrupa Birliği'ndeyiz ve vatandaşların saygı duyulması gereken hakları var. Macar hükümetiyle zaten görüştük. Son AB Dışişleri Bakanları toplantısında Macar hükümetine kurallara uyulmasını talep eden bir belge verdim." diye konuştu.

Öte yandan, baba Roberto Salis, Rai3 kanalındaki programda yaptığı açıklamada, Budapeşte'deki İtalyan büyükelçiliğinin kızının yargılandığı ve tutulduğu koşulları daha önceden de bildiğini ileri sürerek, "Biraz hareket bekliyorum, çok konuştuk, çok görüştük." dedi.

İtalyan muhalefetinden Orban'la ilişkileri iyi olan Meloni'ye eleştiri

Roma ile Budapeşte arasında ilişkilerin gerilmesine yol açan bu durum, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın aralarının iyi olması sebebiyle İtalyan siyasetinin de önemli konusu haline geldi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Instagram hesabından Ilaria Salis'in fotoğrafını paylaşarak altına, "Zincirlenmiş bir İtalyan. Macaristan'da elleri ve ayakları kelepçeli. Yaklaşık bir yıl önce Neonazilerle yaşanan bazı çatışmalarda gözaltına alındı. Giorgia Meloni, Orban'ın iyi arkadaşın olması bizim umurumuzda değil, son derece kararlı davranmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Siyasi dostluklar ve müttefiklikler, İtalyanlardan, onların haklarından ve onurlarından sonra gelir. Bu utanca, şimdi son verme zamanı." ifadelerini kullandı.

M5S partisi, ayrıca Başbakan Meloni'den Salis'in durumu hakkında parlamentoyu bilgilendirmesini istedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekili ve eski Adalet Bakanı Andrea Orlando da Başbakan Meloni'nin şu ana kadar bu konu karşısında çekingenlik gösterdiğini savunarak, hükümetin, Salis'in serbest bırakılması için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, kendisini faşizm karşıtı olarak tanımlayan ve Monza'da öğretmenlik yapan Milanolu Ilaria Salis'in, Macaristan'da geçen yıl aşırı sağcılara karşı olaylara karıştığı yazıldı.

Budapeşte Savcılığının, 9-11 Şubat 2023'te Macaristan'da Neonazi grup üyelerine saldıran Alman örgütle hareket etmekle ve bazı aşırı sağcı Macarların da yaralanmasına neden olmakla suçladığı Salis hakkında 11 yıl hapis cezası istediği belirtildi.