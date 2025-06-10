İtalya Paragon ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika
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İtalya Paragon ile Sözleşmeyi Feshetti

10.06.2025 00:41
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İtalya, Paragon Solutions ile dinleme iddiaları sonrası anlaşmasını sonlandırdı.

İtalya devleti ile İsrail merkezli casus yazılım üreticisi "Paragon Solutions" şirketinin, İtalya'da tanınmış bir gazetecinin şirketin yazılımıyla dinlendiği iddialarının ardından anlaşmalarını sonlandırdığı bildirildi.

Ocak ayı sonunda İsrailli şirket Paragon Solutions'ın geliştirdiği "Graphite" casus yazılımının, İtalya da dahil olmak üzere pek çok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığı iddialarına ilişkin tartışmalar ve bunların yankıları devam ediyor.

İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesinin (COPASIR) bugün açıklanan raporunda, İtalyan hükümetinin İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin feshedildiği bilgisi verildi.

Raporda, Meta firmasının, aralarında İtalya'dan kişilerin de bulunduğu onlarca kişiyi Paragon Solutions'ın "Graphite" adlı casus yazılımı aracılığıyla hedef alındıkları konusunda uyarmasının ardından ortaya çıkan tepkiler nedeniyle İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI'nin 14 Şubat'ta sözleşmeyi askıya aldığı belirtildi.

Raporda, "Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği belirtilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, ayrıca yasa dışı göçe yardımcı oldukları şüphesiyle Mediterranea Saving Humans isimli STK'nin kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli Refugees in Libya adlı STK'nin başkanı David Yambio'nun yasal yollarla izlendiği belirtildi.

COPASIR raporunda Meta'dan uyarı alan kişilerden tanınmış İtalyan gazeteci, Fanpage Genel Yayın Yönetmeni Francesco Cancellato'nun İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı kullanılarak dinlenilmediğini ifade etti.

Cancellato'nun başında olduğu Fanpage sitesinin haberine göre, Paragon Solutions ise sistemlerinin gazeteci Francesco Cancellato'ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme hükümleri ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yolunu İtalyan makamlarına sunduğunu savunarak, "Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya'daki sözleşmelerini feshetti." açıklamasını yaptı.

Paragon'un bu beyanatına, İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS ile COPASIR'den karşı açıklama geldi.

DIS, kendi güvenlik sunucularına Paragon'un kendi yazılımını kurma önerisini "kabul edilemez" olarak nitelerken, COPASIR de Paragon'un açıklamasını "şaşkınlıkla" karşıladığını bildirdi.

Cancellato ise yayın yönetmeni olduğu Fanpage'deki haberinde, taraflardan (İtalyan makamları ya da Paragon) birinin kendisinin de karıştırıldığı bu hikayede yalan söylediğini kaydetti.

Muhalefetteki siyasiler, hükümete konuyu parlamentoda açıklığa kavuşturma çağrısı yaptı.

Hükümetten ise son haberlere ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

WhatsApp, ocak ayı sonunda İsrail merkezli casus yazılım konusunda uyarmıştı

Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini duyurmuştu.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşlerinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak'ta WhatsApp'tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı.

İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat'ta İtalya'dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansının harekete geçirildiğini duyurmuştu.

Cancellato dışında Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan "Mediterranea Saving Humans" adlı STK'nin kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını bildirmişti.

Paragon Solutions şirketinin casus yazılımıyla takip edildiği ortaya çıkan "Mediterranea Saving Humans"ın kurucusu Casarini de kendisini izleme emrini kimin verdiğinin soruşturulması için 10 Şubat'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Başbakanlık, hükümetin İtalya'daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiasını reddetmiş, İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu kaydetmişti.

İngiltere'den The Guardian gazetesi 6 Şubat'ta yayımladığı özel haberinde, Paragon Solutions'ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını ileri sürmüş, İtalyan hükümeti ise 12 Şubat'ta bu haberleri yalanlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Paragon ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika

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