İtalya, Rusya Büyükelçisini Ariston şirketinin yönetimi konusunda çağırdı - Son Dakika
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İtalya, Rusya Büyükelçisini Ariston şirketinin yönetimi konusunda çağırdı

İtalya, Rusya Büyükelçisini Ariston şirketinin yönetimi konusunda çağırdı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan Ariston şirketinin Rusya'daki yan kuruluşlarının yönetiminin geçici olarak Rus Gazprom şirketine devredilmesi sebebiyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılması talimatını verdi. Tajani, Rus hükümetinin kararına tepki göstererek, Ariston Thermo Grubu'nun millileştirilmesi konusunun açıklığa kavuşturulmasını talep ettiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait fabrikaların yönetimi geçici olarak Gazprom'a devredilmişti.

27.04.2024 16:03
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan Ariston şirketinin Rusya'daki yan kuruluşlarının yönetiminin geçici olarak Rus Gazprom şirketine devredilmesi sebebiyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılması talimatını verdi.

Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda, Rus hükümetinin kararına tepki gösterdi.

Tajani, "Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ne Rusya'nın İtalya Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırma yetkisini verdim. Hükümetimiz, Ariston Thermo Grubu'nun millileştirilmesi konusunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Ayrıca Almanya ve Brüksel ile beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilere ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören kararname imzalamıştı.

Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi, geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredilmişti.

Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık, geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Rusya Büyükelçisini Ariston şirketinin yönetimi konusunda çağırdı - Son Dakika

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