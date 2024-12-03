İtalya, Yemen\'e Büyükelçi Atayacak

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Yemen'deki meşru hükümeti desteklemek amacıyla bu ülkeye büyükelçi atamaya karar verdiklerini söyledi.

Tajani, bugün Roma'da katıldığı bir etkinlikte Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayında başlattığı Aspides misyonuna destek veren Tajani, "Yemen'deki meşru hükümeti desteklemek için son bakanlar kurulu toplantısında, ülkenin meşru otoritelerine yakınlık mesajı vermek amacıyla bir İtalya büyükelçisi atamaya karar verdik." dedi.

Tajani, ayrıca İran'ın bölgedeki adımlarının yansımalarına dikkati çekerek, "İran, saldırmaya devam etmenin kendisine fayda sağlamayacağını anladığında, Husiler de saldırmayı bırakacaktır." diye konuştu.

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese de değinen Tajani, "Lübnan'daki ateşkes devam ediyor, devam etmeli. Sürdürülmesi zor bir ateşkes, ancak bu ateşkesin sürmesi için her şey yapılmalı. Bu, Gazze'de ateşkese ulaşmak için de önemli bir hedef." ifadelerini kullandı.

Tajani, dün Mısır'ın başkenti Kahire'deki Gazze'ye yardımların arttırılmasıyla ilgili konferansta Gazze'nin yeniden inşasını da değerlendirdiklerini belirterek, "Aynı zamanda Suriye için de çok çalışmamız gerekiyor, çünkü durum son derecek karmaşık." dedi.

"İsrail, asker hedeflerine ulaştığını kabul etmeli"

Tajani, bugün Avvenire gazetesinde yayımlanan demecinde de 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu öne sürerek, "Ancak savaş sonsuza dek süremez. İsrail, askeri hedeflerine ulaştığını kabul etmeli ve artık (Lübnan'daki ateşkesten sonra) Gazze'deki operasyonlarını durdurması mümkün olmalı. Onlardan orantılı bir askeri yanıt talep ettik ancak her zaman bu böyle olmadı, bunu açık bir şekilde dile getirdik." ifadelerini kullandı.