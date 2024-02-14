İtalyan Çiftçiler, Tarım Politikalarını Protesto Etmek İçin Napoli\'de Konvoy Yaptı

İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler, bu kez de güneydeki Napoli kentinde konvoy yaptı.
Ülkenin kuzeyinden güneyine ay başından beri protestolarını farklı ölçeklerdeki gösteri ve konvoylarla devam ettiren çiftçiler, bunlara bir yenisini Napoli'de ekledi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 traktörle Napoli kent merkezinde tur atan çiftçiler, bir aşevi önünde durarak, sabah çiftliklerinden topladıkları bazı ürünlerini buraya bağışladı. Daha sonra traktörleriyle kentin kordon kesimine geçen çiftçiler, burada protestolarının gerekçelerini vatandaşlara anlattı. Çiftçilerin, traktörlerinin üzerine İtalya bayrağının yanı sıra, "Geleceğimizi mahvediyorsunuz" yazılı dövizler astığı bildirildi.
Bazı vatandaşların da çiftçilerin konvoyu geçerken alkışlarla destek verdiği belirtildi.
Bu arada, geçen hafta başkent Roma'da sembolik bir gösteri konvoyu yapan çiftçilerin, yarın daha geniş kapsamlı bir protesto gösterisi yapmaya hazırlandıkları kaydedildi.
Basında çıkan haberlerde, hükümetin çiftçilerden alınan tarımsal gelir vergisinde belli bir meblağa kadar vergi muafiyeti getirme de olmak üzere çiftçilere bazı kolaylıklar sağlama konusunda çalıştığı aktarıldı.
Başbakan Giorgia Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.
Avrupa'da çiftçiler eylemde
Son dönemde uygulanan tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere birçok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.
Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.
AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.
Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
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