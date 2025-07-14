İtalyan Sanatçılar Albanese'yi Savundu

İtalya'da aralarında tanınmış sinema oyuncuları ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda entelektüel, yöneticilere açık mektup yazarak, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi "savunmaları" çağrısında bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, "Tlon" adlı kültürel ve felsefi bir sivil toplum oluşumunun inisiyatifiyle, ABD'nin yaptırım listesine aldığı İtalyan vatandaşı Albanese hakkında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye açık bir mektup gönderildi.

Söz konusu mektupta, Albanese'ye yönelik yaptırımların derhal kaldırılması talebi dile getirilirken, İtalyan yöneticilerden "BM görevini yerine getirdiği için yaptırım uygulanan bir İtalyan vatandaşını savunması" istendi.

Mektupta ayrıca parlamentoda da Albanese'nin diplomatik koruma altına alınması için ortak bir önerge sunulması talebi de yer aldı.

"Gazze konusunda sessiz kalmak suç ortaklığıdır" ifadesi kullanılan mektupta, Gazze'deki duruma azami dikkat gösterilmesi, Filistin halkının haklarını korumayı amaçlayan insani, kültürel ve hukuki girişimlerin desteklenmesi ve de uluslararası hukuka dayalı adil bir barışın teşvik edilmesi konularında kararlı olunduğu vurgusu yapıldı.

Mektuba imza atan yaklaşık 80 kişi arasında; Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Valeria Golino, Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea ve Claudio Santamaria gibi İtalyan sinemasının önemli isimlerinin yanı sıra Serena Dandini, Lella Costa, Alessandro Bergonzoni, sanat tarihçisi Tomaso Montanari ve yazar Lidia Ravera gibi çok sayıda entelektüel yer aldı.

Bu arada, Roma'da bir sokağa da "Francesca Albanese'den ellerinizi çekin" yazılı bir duvar resmi çizildi.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Temmuz'da BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Washington, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.