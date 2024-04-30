İtalyan ve Ürdünlü gençler Yozgat'ta israfa dikkat çekti - Son Dakika
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İtalyan ve Ürdünlü gençler Yozgat'ta israfa dikkat çekti

İtalya ve Ürdün'den gelen gönüllü gençler, Yozgat'ta düzenlenen 'Atıksız Mutfak Atölyesi' etkinliğiyle mutfaktaki israfın önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir araya geldi. Gençler, artık malzemelerden kültürlerine özgü yemekler yaparak israfa dikkat çekti. Etkinlikte Türk öğrencilerle birlikte teorik bilgiler ve yöntemlerle hem bilinçlendiler hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladılar. Ayrıca, farklı ülkelerden gelen gençlerin birbirlerinin kültürlerini tanıma ve kaynaşma fırsatı da oldu.

30.04.2024 23:12
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İsrafa dikkat çekmek isteyen İtalyan ve Ürdünlü gençler artık malzemelerle hünerlerini sergiledi

YOZGAT - İtalya ve Ürdün'den Yozgat'a gelen gönüllü gençler, mutfaktaki israfın önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Atıksız Mutfak Atölyesi" projesi çerçevesinde kültürlerine ait birbirinden lezzetli tarifleri yaparak hünerlerini sergilediler.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), tarafından koordine edilen ve Avrupa Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' başlıklı proje çerçevesinde Ürdün ve İtalya'dan Sorgun'a gelen 12 gönüllü genç Yozgat'a geldi. Gençler, Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü uygulama alanında israf ve sıfır atığa dikkat çekmek için mutfağa girdi.

Atıksız Mutfak Atölyesi etkinliğine katılan İtalyan ve Ürdünlü gençler, bölüm öğrencileriyle birlikte tezgah başına geçerek artık malzemelerden kültürlerine özgü yemek yapıp israfa dikkat çekti. Patlıcan, kabak, patates, soğan, bayat ekmeğin değerlendirildiği etkinlikte ortaya birbirinden lezzetli yemekler çıktı. İtalyan ve Ürdünlü gençler ile Türk öğrenciler, "Atıksız Mutfak" ile ilgili teorik bilgiler ve yöntemlerle hem bilinçlendiler hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladılar.

"Farklı lezzetleri gençler tattı"

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, İtalya ve Ürdün'den 12 öğrencinin 40 gün boyunca Sorgun ve Yozgat'ta birtakım etkinliklere katılacağını söyleyerek, "Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde gönüllülük projesi ile İtalyan ve Ürdün'den gelen gönüllü gençlerimiz bugün "Atıksız Mutfak Atölyesi" etkinliğinde bir araya geldi. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencileriyle birlikte israfa ve "Atıksız Mutfağa" dikkat çekmek için böyle bir etkinlik planladık. Gençlerimize 40 gün boyunca spor, kültür, sağlık gibi alanlarda yereldeki gençlerimizle birlikte birçok etkinlik düzenliyoruz. İtalya ve Ürdün'den gelen gençlerimiz, kendi kültürlerine ait yemekleri burada pişirdiler. Türkiye, İtalya ve Ürdün'deki farklı damak lezzetlerini de böylece gençlerimiz tatmış ve tanımış oldular" dedi.

"Birbirlerinin kültürlerini tanıdılar"

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir ise, "Farklı ülkelerden gelen öğrencileri, üniversitemiz öğrencileriyle kaynaştırarak burada "Atıksız Mutfağa" dikkat çekmek için bu şekilde bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah böylece bundan sonraki süreçte israfında önüne geçeriz diye düşünüyoruz. Burada bizim öğrencilerimiz ve yabancı öğrencilerimiz kaynaştı, birbirlerinin kültürlerini tanıdılar" şeklinde konuştu.

"Artan malzemeleri değerlendirdik"

İtalya'dan Yozgat'a gelen Diego Forgia da, "Burada atık malzemelerle farklı yemekler çıkarmak istedik. Dün sebzeli bir yemek yapmıştık ve o sebzelerden arta kalan malzemeleri ve kabukları buraya getirerek yeni bir yemek yaptık. Çok eğlendik ve bilinçlendik" ifadelerinde bulundu.

"Ürdün'de de Atıksız Mutfak etkinliği yapılıyor"

Ürdün'den gelen Sarah Asad ise, "Atıksız Mutfak ile ilgili bir çalışma gerekçesiyle buraya geldik. Burada Ürdün yemeği yaptım, kabağın içiyle çorba yaptık ve bu yemek Ürdün de de çok fazla yapılıyor. Ürdün'de de "Atıksız Mutfak" örneği var ve etkinlikler yapılıyor" diye konuştu.

"Kültürler arası kaynaşma oldu"

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinden Lezihan Sarı da, "Bölümümüzde yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırladık. Onlarla beraber yemek yaptık. Biz yaptığımız yemekleri onlara tattırdık onlar da bize kendi ülkelerine ait olan yemekleri öğrettiler. Çok güzel vakit geçirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İtalyan ve Ürdünlü gençler Yozgat'ta israfa dikkat çekti - Son Dakika

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