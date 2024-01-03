 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtfaiye amiri ve öğretmen eş, öğrencilere teorik ve pratik eğitim veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

İtfaiye amiri ve öğretmen eş, öğrencilere teorik ve pratik eğitim veriyor

Burdur'da üniversitede tanışarak evlenen Büşra ve Güney Odabaşı çifti, mezun olduktan sonra farklı görevlerde çalışmaya başladı. Büşra Odabaşı, bir okulda öğrencilere teorik eğitim verirken, itfaiye amiri eşi Güney ise stajyer öğrencilere sahada pratik eğitim veriyor. Eşler, aynı işi yapmanın güzel bir duygu olduğunu belirtirken, öğrencilerin de bu durumdan memnun kaldığını ifade etti.

İtfaiye amiri ve öğretmen eş, öğrencilere teorik ve pratik eğitim veriyor
03.01.2024 - 11:00,
Abone Ol

BURDUR'da 2014 yılında üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde tanışarak evlenen Büşra (26) ve Güney Odabaşı (28), mezun olduktan sonra Kayseri'de görev yapmaya başladı. Büşra Odabaşı, Anadolu lisesinde öğrencilere teorik eğitim verirken, itfaiye amiri eşi Güney ise stajyer olarak gelen öğrencilerine sahada pratik eğitim veriyor. Büşra Odabaşı, "Öğrenciler 12'nci sınıfa geldiklerinde staj yapmak zorundalar. Stajlarını da İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapabiliyorlar. Eşim orada eğitim amiri. Çocukların uygulamalı eğitimlerinde eşim destek oluyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan 1 çocuk sahibi Büşra ve Güney Odabaşı çifti, 2014 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde tanıştı. Eğitimlerini tamamladıktan sonra evlenen çiftten Güney Odabaşı İstanbul'a eşi ise Kayseri'de bir okula atandı. Bir süre sonra eş durumundan dolayı Kayseri'ye taşınan Odabaşı çifti, görevlerine burada devam etti. Büşra Odabaşı, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere teorik eğitim verirken, itfaiye amiri eşi Güney ise stajyer olarak gelen öğrencilerine sahada pratik eğitim veriyor.

2019 yılından beri okulda itfaiyecilik ve yangın güvenliği öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyen Büşra Odabaşı, "Öğrencilerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj imkanı bulmaktalar. Okullarını bitirdiklerinde C sınıfı ehliyet alarak çeşitli kurumlarda istihdam imkanı bulabilirler. 10 saatlik derslerimiz var. Bu yüzden sadece teorik olarak eğitim yapmıyoruz. Önce teorik sonrasında uygulamalı yaparak çocukların konuları pekiştirmelerini sağlıyoruz. Eğer ekipmanımız atölyemizde bulunmuyorsa itfaiyeden destek alıyoruz. Öğrenciler 12'nci sınıfa geldiklerinde staj yapmak zorundalar. Stajlarını da İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapabiliyorlar. Eşim orada eğitim amiri. Çocukların uygulamalı eğitimlerinde eşim destek oluyor. Eşimle ben aynı üniversite mezunuyuz. 4 yıllık Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünü okuduk. Üniversite sürecinde tanışmıştık. Eşim de 2018 yılında İstanbul itfaiyesine atanmıştı. Eş durumundan dolayı Kayseri'ye geldi" diye konuştu.

'EŞİMLE AYNI İŞİ YAPMAK GÜZEL BİR DUYGU'

Eşi ile aynı görevi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Büşra Odabaşı, "Eşimle aynı işi yapmak güzel bir duygu. Ondan destek almak da güzel oluyor. Bu sebeple öğrencilerimizin imkan ve olanaklarını da artırmış oluyoruz. Yeri geldiğinde daha kolay bir şekilde ekipman desteğini sağlıyoruz. Eşim de buraya gelip eğitim veriyor. Öğrencilerimin bu duruma tepkileri olumlu yönde oluyor. Öğrencilerim eğitim sürecinden gayet memnun kalıyorlar" dedi.

'BURADA USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ VARDIR'

İtfaiyeciliğe 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladığını belirten Güney Odabaşı, "Eşimin Kayseri'ye atanmasının ardından Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı'nda Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri olarak görevime devam ediyorum. Buradaki amacımız; hem kurumumuza gelen öğrencileri hem de kurum dışı öğrencilere temel yangın eğitimlerini vermek, yangın anlamında bir güvenlik eğitimi ve farkındalık oluşturmak. Bugün burada hem üniversite hem de lise de itfaiyecilik bölümü okuyan arkadaşlarımıza, yangının başından sonuna kadar geçen tüm süreçteki olayları ve tehlikeleri anlattık. Burada öğrenci-öğretmen ilişkisinden ziyade usta-çırak ilişkisi vardır. Biz burada ağabey- kardeş çerçevesinde çalışırız" ifadelerini kullandı.

'AYNI GÖREVİ YAPMAK BAZEN ATIŞMALARA SEBEBİYET VEREBİLİYOR'

Eşiyle aynı görevi yapmanın keyifli olduğunu söyleyen Güney Odabaşı, şöyle konuştu:

"5 yıldır evliyiz. Ben 2018 yılında atandıktan sonra eşim de 2019 yılında buraya atandı. Daha sonra yaklaşık 2 yıl tayin süreci bekledik. 2021 yılında buradaki görevime başladım. Eşimle aynı görevi yapmak bazen keyifli. Bazen atışmalara sebebiyet verebiliyor. Ben, 'saha önemli' diyorum. O, 'okul önemli' diyor. Aslında bu işin yüzde 50'si saha, yüzde 50'si teorik bilgidir. Çünkü teorisini bilmediğiniz bir işin uygulamasını yapamazsınız. Asıl amacımız bilgi birikimlerimizi buradaki öğrenci arkadaşlarımıza aktarmak oluyor. Eşimin lisedeki görevi öğrencilere alması gereken bilgileri teorik olarak vermek."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kayseri, Burdur, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiye amiri ve öğretmen eş, öğrencilere teorik ve pratik eğitim veriyor - Son Dakika


11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde

Son Dakika
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:52:33. #1.12#
SON DAKİKA: İtfaiye amiri ve öğretmen eş, öğrencilere teorik ve pratik eğitim veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement