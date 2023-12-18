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İTÜ Öğretim Üyesi: Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor - Son Dakika
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İTÜ Öğretim Üyesi: Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor' dedi. Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 'Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok' açıklamasını yaptı.

İTÜ Öğretim Üyesi: Marmara\'daki sistem gerilim biriktiriyor
18.12.2023 - 02:25,
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi. Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok" açıklamasını yaptı.

İTÜ Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Naci Görür, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

GÖRÜR: "MARMARA'DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR"

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor."

ERCAN: "İSTANBUL DEPREMİNİ ÖNE ÇEKMEZ. SIKINTI YOK"

Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın ise X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"23.57'de Yalova- Çınarcık'ta M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok."

Kaynak: ANKA
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara, Deprem, Son Dakika

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