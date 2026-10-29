İYİ Parti, 103. yıl videosunda Dervişoğlu\'nun \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' sözüne yer verdi

(ANKARA) - İYİ Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ilişkin, "103 yıl önce yakılan meşaleyi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajını paylaştı.

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından "103 yıl önce yakılan meşaleyi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" notuyla bir video paylaştı.

Videoda, İYİ Parti grup toplantılarından ve mitinglerden görüntülere yer verilirken, Dervişoğlu'nun "Ülküsünü sözünün içine gizlemiş Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük vecizesine de tekrarlıyorum: Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer verdi.