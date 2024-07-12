İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı - Son Dakika
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İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı

İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras, sıcak havadan bunalıp girdiği Batman Çayı'nda boğuldu. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Taha Yasin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 20:57  Güncelleme: 21:24
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İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın 23 yaşındaki oğlu Taha Yasin Uras, sıcak havadan bunalıp girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

AKINTIYA KAPILARAK UZAKLAŞTI

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Şerbetli köyü mevkisindeki Batman Çayı'nda meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte Batman Çayı'na giren Taha Yasin Uras, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

SUDAN ÇIKARILAN GENÇ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden yakınları, çaya girerek Taha Yasin'i sudan çıkardı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taha Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

YAKIN ZAMANDA ASKERDEN GELMİŞTİ

Taha Yasin'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Taha Yasin'in İYİ Parti İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu olduğu, kısa bir süre önce de askerden geldiği öğrenildi.

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu Batman Çayı'nda boğuldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat: Allah rahmet eylesin gencecik insan yazık ya 0 0 Yanıtla

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