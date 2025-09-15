İYİ Parti'de İstifa Depremi - Son Dakika
İYİ Parti'de İstifa Depremi

15.09.2025 00:12
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve 6 ilçe başkanı, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, 6 ilçe başkanıyla birlikte partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini büyük gurur ve heyecanla yürüttüğünü dile getirdi.

Siyaseti kişisel çıkar, kariyer hesabı ve menfaat hırsı üzerine değil, millet sevdası üzerine inşa ettiklerini belirten Uçak, "Sonuçları ne olursa olsun bu hesapları yapanların karşısında dimdik durduk ve duracağız. Bizim davamız Türkiye davasıdır, sevdamız Sakarya sevdasıdır." ifadesini kullandı.

Uçak, gelinen noktada İYİ Parti'nin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunarak, şunları kaydetti:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız. Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim."

Ahmet Uçak, Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara'nın da istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

