İYİ Parti Değerlendirme Kampı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Değerlendirme Kampı Başladı

Geniş Video İzle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen değerlendirme kampının açılış konuşmasında, partinin kuruluş amacını ve hedeflerini vurgulayarak, geçmiş hatalardan ders alacaklarını ve Türkiye'yi yeniden inşa etmek için çalışacaklarını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin milliyetçilik, kalkınmacılık ve demokrasi değerlerine bağlı olduğunu ve hesaplaşacakları tek yerin iktidar olduğunu ifade etti. Kamp kapsamında sunumlar yapılacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.

13.07.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: EREN CESUR - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(AFYONKARAHİSAR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da başlayan değerlendirme kampı açış konuşmasında, "7 yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek gerekirse o yola yeni bir rota çizeceğiz. Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz ve muhakkak ki muzaffer olacağız. İYİ Parti onu kuran milliyetçiliğin, onu kuran kalkınmacılığın, onu kuran demokratlığın idrakinde ve neye karşı kurulduğunun bilincindedir. Hesaplaşacağı tek yerin, ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiç unutmamaktadır" dedi.

İYİ Parti'nin, 13-14 Temmuz'da düzenlediği değerlendirme kampı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Dervişoğlu'nun konuşması şöyle:

"2016 yılından sonra adım adım gelişen olayların Türkiye'yi götürdüğü açmazı gören ve buna dur demek için el ele verip yola koyulanların bu kutlu çatıyı kurmasından tam 7 yıl geçmiş. Ne sadece kurultay yapmakla ne de sadece genel başkan değiştirmekle veya parti kurullarının yeniden oluşturulmasıyla milletimizin bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi iddia edemeyiz. Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak zorundayız.

"Eski resimleri bir kenara bırakıp, aynaya bakmak durumundayız"

Önce milletin teveccühüne mahzar olmak, sonra da oyunu ve rızasını almak zorundayız. Çünkü biz Türkiye'nin yangınını söndürmek zorunda olan siyasi hareketiz. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp, aynaya bakmak durumundayız. Birbirimize ayna tutmak zorundayız. İşin başında 'Özeleştirimizi yapamadan kongre toplamak zorunda kaldık' demiştim. İşte şimdi burada, büyük bir ailenin, iyiler ve cesurlar ailesinin fertleri olarak bu özeleştirileri yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız. Neyi yanlış yaptıysak, bir daha yapmamaya yeminli olacağız. Kimsenin yanlışı diğerinden önemsiz, kimsenin doğrusu diğerinden önemli olmayacak. O nedenle de her şeyi masaya koyacağız. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız, sonra milletle konuşacağız.

"Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz"

7 yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek gerekirse o yola yeni bir rota çizeceğiz. Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz ve muhakkak ki muzaffer olacağız. İYİ Parti onu kuran milliyetçiliğin, onu kuran kalkınmacılığın, onu kuran demokratlığın idrakinde ve neye karşı kurulduğunun bilincindedir. Bu sebeple de başının üstündeki yüce gökyüzü ve kalbinde taşıdığı vicdanla, vereceği tek dünya hesabının adresinin Türk millet olduğunu bilmektedir. Hesaplaşacağı tek yerin, ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiç unutmamaktadır.

İşte biz, bu hesabı görmenin yolunu aramak için buradayız. Türkiye'yi yeniden inşa etmek iddiamızı gerçekleştirmek için buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler bilsin ki İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler. İYİ Parti olarak biz; ekonomiyi bataktan, adaleti vesayetten, nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardığımızda ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiğimizde şehirlerimizi, doğamızı, suyumuzu ve toprağımızı yeniden abad ettiğimizde, kardeşliğimizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli gurur ve milli birliğimizi yeniden imar ettiğimizde görevimizi tamamlamış oluruz."

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından Teşkilat, Mali İşler, Medya Tanıtım, Milli Güvenlik ve Göç, Uluslararası İlişkiler Başkanlıkları ile TBMM Grup Başkanvekilliği'nin sunumlarına geçildi. Sunumların ardından milletvekilleri ve GİK üyeleri, görüş ve düşüncelerini paylaşacak, Dervişoğlu, soruları yanıtlayacak.

İYİ Parti Değerlendirme Kampı Başladı
Kaynak: ANKA

Demokrasi, İYİ Parti, Türkiye, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Değerlendirme Kampı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 13:07:14. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Değerlendirme Kampı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement