İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya ve Murat Kahraman CHP'ye katıldı - Son Dakika
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İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya ve Murat Kahraman CHP'ye katıldı

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İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile Prof. Dr. Murat Kahraman, CHP grup toplantısında rozetlerini takarak partiye katıldı. Kaya ve Kahraman, konuşmalarında CHP'ye katılmaktan mutluluk duyduklarını ve daha yüksek gayretle çalışacaklarını belirtti.

04.06.2024 15:12
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(ANKARA) - Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile Prof. Dr. Murat Kahraman bugün grup toplantısında CHP'ye katıldı. Kaya ve Kahraman'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Kızı ve oğlu ile kürsüye gelen Kaya, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmanın ayrıca mutluluğunu yaşadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletin bir vekili olarak hem sahada hem mecliste gayretle, azimle çalıştım. Siyasi görüş ayrımı yapmaksızın Antalya'mızın 19 ilçesindeki tüm vatandaşlarımızın sesi olmayı gaye edindim. Bugünden sonra da daha yüksek gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le beraber başlayan değişim iradesine Türkiye'nin de ihtiyacı var. Aynı, yüz yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin yeniden birlik olmaya ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Yüz yıl önce işgalin, yokluğun ortasında milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tek vücut oldu. Kuvai Milliye oldu. İstiklalini bu şekilde kazandı."

"Sizlerle birlikte vereceğim mücadelenin ilk adımını atıyorum"

CHP'ye katılan Prof. Dr. Murat Kahraman da yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz, öncelikle sizlerin en büyük saygıyla selamlıyorum. Hayatımın bu en onurlu gününde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu çatışma alanında sizlerle birlikte mücadelenin etmenin, demokrasi insan hakları ve adalet konusunda öncü olan partimizde öncelikle sağlık politikalarımız olmak üzere tüm toplumsal politikalarda özgürlük, eşitlik ve kalkınma konularında omuz omuza vereceğimiz mücadelenin şimdiden büyük bir gururunu yaşıyorum" dedi.

İYİ Parti\'den istifa eden Aykut Kaya ve Murat Kahraman CHP\'ye katıldı
Kaynak: ANKA

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