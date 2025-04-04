İYİ Parti'den Silivri Cezaevi Ziyareti ve Mesajlar - Son Dakika
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İYİ Parti'den Silivri Cezaevi Ziyareti ve Mesajlar

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüleri ziyaret ederek Can Atalay ve Berkay Gezgin'in mesajlarını paylaştı. Farklılıklarla dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

04.04.2025 17:14  Güncelleme: 18:49
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(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret ettiği tutuklu ve hükümlülerin mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, "Farklılıklarımızla yan yana duracağız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganının fikir sahibi Berkay Gezgin, "Omuz omuza verdikçe her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret ettiği tutuklu ve hükümlülerin kendi el yazılarıyla mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Farklılıklarımızla yan yana duracağız"

Çömez'in "Can Atalay'ın Silivri'den tüm Türkiye'ye hem selamı hem de mesajı var: 'Farklılıklarımızla yan yana duralım'" notuyla paylaştığı Can Atalay'ın mesajı şöyle:

"Asgari demokratik değerleri kazanmak için dahi farklılıklarımızla yan yana duracağız. Silivri'den selamlar."

"Omuz omuza verdikçe her şey çok güzel olacak"

Çömez, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının fikir sahibi Berkay Gezgin'in mesajını "Berkay'ın Silivri'den selamı var; 'Omuz omuza verdikçe her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız" diyerek notuyla paylaştı. Gezgin'in mesajı şöyle:

"Biz buradayken dahi mücadelesini esirgemeyen, desteği elden bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Biz iyiyiz, moralliyiz. Kısa süre içerisinde yeniden bir arada olacağımıza inancımız tam. Omuz omuza verdikçe her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız : )"

"Demokrasimize, adaletimize ve hukukumuza güvenmek istiyoruz"

Çömez'in Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Alp Eren'in kendisine aktardıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Cumartesi gecesi Saraçhane'deki mitinge gittim. Alana girerken yerde bir bayrak buldum, onu alıp sallamaya başladım. Dönüşte arkamdan büyük bir kalabalığın koşmakta olduğunu fark ettim. Polis üzerlerine biber gazı sıkıyordu. Oradan uzaklaşıp Aksaray bağlantı yoluna doğru koşmaya başladım. Bir polis arkamdan tutup yere yatırdı, ters kelepçe takıp sırtımı, kafamı tekmeledi. Şimdi buradayım. Diğer öğrencilerle arkadaş olduk. Koğuşu birlikte temizliyoruz. Tek isteğim eğitimime devam edebilmek. Derslere giremiyoruz, ders notlarımız yok. Sınava cezaevinde girebilirsiniz dediler ama nasıl olacak bilmiyorum.' Alın size, ceberut düzenin Türkiye Yüzyılı!"

Çömez'in paylaştığı Alp Eren'in mesajı ise şöyle:

"Herkese buradan çok selamlar, sevgiler. Demokrasimize, adaletimize ve hukukumuza güvenmek istiyoruz. Biz ülkenin geleceğiyiz. Silivri'den kucak dolusu selamlar..."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Silivri Cezaevi Ziyareti ve Mesajlar - Son Dakika

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