İYİ Parti\'den Terör Yasasına İtiraz

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Başta Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu olmak üzere bütün parti kadrolarımızla dimdik bir duruş sergileyeceğiz. İlk aşama olarak bu yasa teklifi ile ilgili Meclis'e ve az önce bir talepte, bir müracaatta bulunduk ve bir dilekçe verdik. Bu yasa teklifini gündeme almayın dedik. Çünkü bu yasa teklifi 50 bin kişinin katili terör örgütünün elebaşını ve onun üyelerini, mensuplarını, teröristleri affetmeye dönük bu yasa teklifini meclis gündemine getiremezsiniz dedik. Çünkü bu ne yasaldır ne de anayasaldır" dedi.

İYİ Parti Meclis grubu, Çözüm süreci kapsamında TBMM'ye gelen ve Cumhur İttifakı milletvekillerinin görmeden imzaladığı Çerçeve Yasa hakkında TBMM Başkanlığına dilekçe sunarak yasanın Meclis gündemine alınmamasını talep etti. Konuya ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, şunları kaydetti:

"Kök yasa dedikleri yasa teklifini meclise verdiler. Süreç başladı. İYİ Parti'nin tutumu son derece net. 'İhanetin zaman aşımı yoktur' diyoruz ve bu yasa teklifi ile getirilmek istenen her şeye kökten itiraz ediyoruz. Peki bu kök yasa ne ifade ediyor? 50 bin kişinin katili terör örgütü PKK'nın elebaşı diyor ki 'Cumhuriyetin kurulmasından daha önemlidir bizim için' diyor. 'Bu bir başlangıçtır' diyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN SİYASET YAPMASINA ALAN AÇACAK TEKLİFE KÖKTEN İTİRAZ EDİYORUZ"

Peki bu Kök yasa başlangıçsa gerisi ne olacak? Gövdesi gelecek. Dalları budakları gelecek. Yaprakları gelecek. Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, İnfaz Yasaları, her şey değişecek. Talep bu. İstenen bu. Peki bu kök yasa dedikleri bu teklifle neyi amaçlıyorlar? Binlerce PKK'lı terörist affedilecek ve ne yazık ki milleti kandırıyorlar. 'Af değil' diyorlar. Apaçık aftır bu. Dağdakileri affedecekler. Cezaevindekileri affedecekler. 50 bin kişinin katilinin bulunduğu yere imkanlar, kolaylıklar tanıyacaklar. Ondan sonra da onunla ilgili af süreci başlayacak. Umut hakkı gelecek. Talep bu. Biz bu ülkenin bölünmesi için kurulmuş, arkasında emperyalistlerin olduğu bu alçak terör örgütünün üyelerin affedilmesi ile ilgili, onların salıverilmesi ile ilgili, onlara dokunulmazlık zırhı verilmesi ile ilgili, onların serbestçe siyaset yapması ile ilgili alan açacak bu yasa teklifine kökten itiraz ediyoruz.

"BU YASA TEKLİFİNİ GÜNDEME ALMAYIN"

Başta Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu olmak üzere bütün parti kadrolarımızla dimdik bir duruş sergileyeceğiz. ve bu duruşu milletimiz adına, aziz Türk milleti adına parlamentoda, sokaklarda ve meydanlarda devam ettireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türk milleti sahipsiz değildir. İhanete asla geçit vermeyeceğiz. İlk aşama olarak bu yasa teklifi ile ilgili Meclis'e ve az önce bir talepte, bir müracaatta bulunduk ve bir dilekçe verdik, 'Bu yasa teklifini gündeme almayın' dedik. Çünkü bu yasa teklifi 50 bin kişinin katili terör örgütünün elebaşını ve onun üyelerini, mensuplarını, teröristleri affetmeye dönük bu yasa teklifini Meclis gündemine getiremezsiniz dedik. Çünkü bu ne yasaldır ne de anayasaldır. Anayasanın pek çok maddesine aykırı bir şekilde Meclis gündemine taşınan bu yasa teklifinin gündeme alınmaması için Meclis Başkanlığı'na bir dilekçe veriyoruz.

"İHANET SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLMAYIN"

İYİ Parti grubu olarak bir müracaatta bulunuyoruz. Milletin gözünden neyi kaçırıyorsunuz Allah aşkına? Partili milletvekillerinizi bir kurşun asker gibi görerek onlardan bile kaçırdınız. Onlardan bile sakladınız. Bir imza föyü imzalattırdınız. Onlar dahi görmediler bu ihanet süreci ile ilgili yasa teklifini. ve şimdi, şimdi Meclis gündemine taşıyorsunuz. İlk adımımız bunun anayasal olmadığı gerçeğinden hareketle Meclis Başkanına bir dilekçe vermek ve hem onu hem de bütün sorumluları millet adına uyarmaktır. 'Yapmayın, Bu adımı atmayın, bu ihanet sürecinin bir parçası olmayın' diyoruz. Ve bütün milletimize diyoruz ki İYİ Parti olarak biz aziz milletimizin talep ve tavsiyeleri doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz ki ihanetin zaman aşımı yoktur."