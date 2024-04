İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Olağanüstü Kurultayda aday olduğunu açıkladı

Güncel

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Akalın, " Biz bir partimizi Erdoğan'a birlikte kaybettik. Aday olacağımı açıkladığım gün ikinci defa Erdoğan'a bir parti kaybetmemek üzere yola çıktık" dedi.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, bugün, 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Akalın genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener'in 'aday olmayacağım' açıklamasını "Kendisinden beklenen tarihi bir adım attı. Zaferin 100 tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde o 'hezimeti' tek başına göğüsleme cesaret ve basiretini gösterdi" sözleriyle değerlendirdi.

"BAŞKANLIĞA ADAYSAM SEBEBİ BU CESUR İNSANLARIN TÜRK DEVLETİNİ YÖNETECEĞİNE OLAN İNANCIM"

32 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu anımsatan Akalın, "Siyasette yapmadığım bir tek görev var o da genel başkanlık. Türkiye'de bedel ödemeden Türk devletini ve Türk milletini yönetmeye talip olmak mümkün değil. Bugün Türk siyasetinde politik merkez boşaltıp kendini merkeze ikame edebilen İYİ'ler Hareketinin siyasi genel başkanlığına ve liderliğine talip oluyorsam sebebi bu hareketin cesur insanlarının Türk devletini önümüzdeki dönemde yöneteceğine olan kati inancımdan dolayıdır. Ben bir koca ömrü bu inanç vesilesiyle yaşadım. Bu sebeple karşınızdayım. Bu inancımın yok olduğu gün sessizce evime dönüp hayatımın geri kalanını kendi ailemle yaşamak üzere her gün yoldayım" diye konuştu.

Akalın, şöyle devam etti:

"Ne oldu da bu muazzam siyasal hareket bugün yaşadığı krizi yaşıyor. Ana eksenini merkezileşmede bir ana ölçü olarak yitirmemizde merkezileşme için bulduğumuz karakterler üzerinden merkezileşmeyi bir karakter meselesi zannetmemizden ve bazı karakterleri partinin merkezine oturtarak merkezileşmeyi gerçekleştireceğimizi zannetmemizden kaynaklanan ve ana omurgamızın zaman içerisinde merkezi alanımıza olan güvenini kaybetmesinden kaynaklanıyor.

"2028 YILINDA TÜRK DEVLETİNİ TÜRK VATANSEVERLERİ İLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Ben niye aday oldum bugün? Çok uzun süre direnmemize rağmen o elin tekrar bir teşebbüse geçtiğini gördüm. Biz bir partimizi Erdoğan'a birlikte kaybettik. Aday olacağımı açıkladığım gün ikinci defa Erdoğan'a bir parti kaybetmemek üzere yola çıktık. Önce kendi iç bütünlüğünü ve politik eksenini tahkim edeceğiz sonra kadim Türk milliyetçiliği hareketini bir zeminde tekrar buluşturacağız. Ondan sonra da en geç 2028 yılında Türk devletini Türk vatanseverleri ile birlikte yöneteceğiz."

Akalın, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BEN İCAZET ÜZERİNDEN SİYASET TANZİM ETMİYORUM"

Adaylık öncesinde Akşener ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin soruya Akalın, "Ben icazet üzerinden siyaset tanzim etmiyorum icazet alarak istikbal oluşturmam. Devlet yönetmeye talip oluyorsanız bunu icazet üzerinden değil, burada icazeti isteyeceğiniz tek makam vardır o da kadim milletimizdir, kadim delegedir. Bu kapsamda bir görüşme yapmadık" yanıtını verdi. Akalın, partinin kongre kararının açıkladığı gün toplantıda "Biz bir siyasal hareketsek bu 22 günlük kongre bir baskın kongre olarak anılır, süreyi biraz daha açalım dedim. Ama her halükarda da ilk olağanüstü kongrede partimizin genel başkanlığa aday olacağımı ifade ettim" dediğini aktardı.

"İLK 6 AYDA ANA OMURGAMIZI YENİDEN OLUŞTURACAĞIZ"

Seçildiği takdirde ilk icraatının ne olacağına ilişkin bir soru üzerine de Akalın, "Bu büyük yürüyüşün ilk 6 aylık dönemi ana omurgamızın, bize seçimde kızıp ayrılan seçme grupları da dahil olmak üzere partide yeniden oluşturulması olacak. Sonraki 1 yıllık süreç Türkiye'de 3. Yol'un geniş tabanlı katılımını temin etmek olacak. Ondan sonrası iktidar yürüyüşü zaten" dedi.

"ÇOK KEYİFLİ BİR KONGRE YAŞAYACAĞIZ"

Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun adaylıklarını açıklamasına dair de Akalın "Her iki de çok kıymetli abim benim. Benim kişisel arzum benim siyasal liderliğine talip olduğum siyasal harekette onları da bu hareketin manevi lideri olarak görmekti. Ama her birini en doğal hakları adaylık, başarılar diliyorum. Çok keyifli bir kongre yaşayacağımız ve partimizi büyüterek çıkacağımızı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZDE ANA ÇELİK ÇEKİRDEĞİ HİKAYEMİZ BİLMEYEN İNSANLAR OLUŞTURDU BU DA ÇÖZÜLMELERİ GETİRDİ"

Partideki kırılma noktasının sorulması üzerinde de Akalın, "Siyaset matematik bir alan değil ama önemli hadiselerden bir tanesi şu; 2018 Afyon'dan sonra Genel Başkanımız merkezileşmeyi bana göre karakterler üzerinden tanımladı. Bir partinin merkezileşmesi o partinin ana omurga insanları eliyle yapılır. Bizde ana çelik çekirdeği hikayemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Tabanımız da genel başkanımızın her fiilini sorgulamaya başladı. Bu çelik çekirdeğinizi doğru tanzim ederseniz kimi getirseniz getirin o politik taban der ki bu siyasidir. Bu çelik çekirdeğiniz doğru değilse her türlü tasarrufunuz soru işareti altında oluşur. Oluşan güvensizlik iklimi zamanla tüm doğruları kaldırır ve kakofoni hakim olur. Kakofoni dedikoduyu dedikodu da bazı çözülmeleri getirir, biz bunu yaşadık. Biz Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik, çok insan var. Biz mutlaka Bilge Hoca'yı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememektir. Ben her birini kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım bu büyük zeminli yürüyüşün inşası için" açıklamasını yaptı.