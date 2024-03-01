İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: \'Seçimin kazananı olacak bir aday var, diğerleri kaybedecek\'

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Kendimizi izah edeceğiz, soruları cevaplayacağız. Sonuçta seçmen karar verecek ve bir kazananı olacak bu seçimin. Diğer bütün adaylar kaybedecek." dedi.

Bayrampaşa'da bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Kavuncu, İstanbul'un sorunlarını anlatarak çözüm önerilerini açıkladı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavuncu, sahada en fazla tanınan 3 adaydan birisi olduğunu söyledi.

Adaylığının ilan edilmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'la görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Kavuncu, "Sayın Murat Kurum'la herhangi bir görüşmemiz olmadı. Sayın İmamoğlu ile Genel Başkanımızın ablasının cenazesinde karşılaştık, kendisi baş sağlığına gelmişti. Caminin girişinde birbirimize başarılar diledik." dedi.

Kavuncu, "Seçimde yüzde kaç oy oranı almayı bekliyorsunuz?" sorusuna "Bir ankette yüzde 1,7 çıktı, yüzde 6 var, 7 var, 8 var. Bizim yaptırdığımız anketlerde de genel seçimde almış olduğumuz oy oranına yakın. Sadece ben değil, bütün adaylar, benim dışımdaki her aday hemen hemen bir önceki seçimde almış olduğu oy oranıyla yarışa başlıyor. Kimisi 30'la, kimisi 7-8'le, kimisi 2-3'le başlıyor." diye konuştu.

Kendilerini anlatacaklarını söyleyen Kavuncu, "Kendimizi izah edeceğiz, soruları cevaplayacağız. Sonuçta seçmen karar verecek ve bir kazananı olacak bu seçimin. Diğer bütün adaylar kaybedecek. Her aday da kazanmak için girer seçime. Başka bir sebeple, niyetle girmez. Biz de kazanmak için giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçime az bir süre kala adaylıktan çekilme durumunun olup olmayacağı sorusu üzerine Kavuncu, kararında hiçbir değişiklik olmayacağını belirtti.

İstanbul'la ilgili 4 başlık bulunduğunu kaydeden Kavuncu, bunlardan barınma ve ulaşımın İBB'nin başarısız olduğu alanlar olduğunu sahadan duyduklarını ve Ekrem İmamoğlu'na da söylediklerini ifade etti.

Kavuncu, "2023-2024'te İBB'nin gelir kalemlerine ulaşamadıklarına" dair ifadeleri hatırlatılarak, "İstanbul'un parasının çarçur edildiğini mi düşünüyorsunuz?" diye sorulması üzerine, şöyle devam etti:

"Gider bütçesi, 2024 vizyon belgesi açıkladı İBB. Onun tamamını detaylı bir şekilde okudum, inceledim. Gider bütçesi var, kalem kalem var. Hatta bir stratejik hedef plan ve beraberinde de gider bütçesi oluşturulmuş. Güzel bir çalışma ama yüzde 66'sı İller Bankasından gelecek gelir. Diğeri nereden gelecek ben bir İstanbullu olarak bunu merak ederim. Bu kaynak nereden geliyor? Kaynağın nereden geldiğini bilirseniz daha fazlası da olabilir diye yorum da yapabilirsiniz. Gelir kısmı net değil, gider kısmı net."

İstanbul'da CHP'li belediyelerde kendisine afiş ambargosu uygulanıp uygulanmadığına dair soruyu ise Kavuncu, İmamoğlu ve Kurum'un afiş çalışmalarıyla yarışmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, "Partim bütün elindeki geliri dese ki 'Al Kavuncu sen İstanbul için harca.' Ben her ikisinin yaptığının 20'de birini belki yapabilirim. Gene dersiniz bana 'Niye görünmüyorsunuz?' Görünemezsiniz, örtünün altında kalırsınız." ifadesini kullandı.

Kavuncu, bir atımlık kurşununun olduğunu belirterek, "Bunu 30 gün önceden asmaktansa, asılıp, kesilip, yakılmasındansa son 10-15 gün yükleneyim de kesilirse de görünür olalım gibi bir korkumuz var. Kesilir demiyorum, böyle bir endişemiz var." diye konuştu.

Dernek ziyareti yaptı

Seçim çalışmaları kapsamında Kavuncu, Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önündeki seçim çadırında partililerle bir araya geldi.

Kavuncu, daha sonrasında Tüm Giresunlular Derneğine de bir ziyaret gerçekleştirerek, dernek üyeleriyle görüştü.