İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Üniversite Öğrencileri ve Emeklilerin Doğal Gaz ve Su Faturalarını Yarı Yarıya İndirecek

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Üniversite öğrencilerimizin ve emeklilerimizin doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'sini almayacağız." dedi.
Başakşehir'de muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftar programında bir araya gelen Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un sorunlarına yönelik projelerini ve çözüm önerilerini anlattı.
Düzensiz göç konusuna değinen Kavuncu, "Ülkemize gelen göçmenlerin plansız ve bu kadar yoğun sayıda gelmesinden İstanbullu rahatsız." diye konuştu.
Belediyenin göçmeler konusunda yapabileceği çok fazla bir işi olmadığını belirten Kavuncu, "Belediye ne yapar? Türk vatandaşlarına uyguladığı denetimin aynısını bunlara da uygulamak zorundadır. Bazı ilçelerde bu göçmenlerin açmış olduğu dükkanlara belediyeler kasıtlı olarak denetleme yapmıyor. Biz belediye başkanı olduğumuzda bunların denetimini, bir Türk vatandaşına nasıl yapılırsa o şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.
Kavuncu, sosyal belediyecilik konusunda hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Sosyal belediyecilikle ilgili ne yapacaksın, diyorlar. Bizim iki üç tane taahhüdümüz var. Derin yoksulluk çeken evler var. Çocukların kaburga kemikleri sayılıyor. Ev rutubetli. Bodrum katında olur ya böyle girersiniz kıyafetiniz sabah yapış yapış olur. Böyle evler var. Burada kaç kişi yaşıyorsa adam başı günlük iki ekmek bedava verelim, dağıtalım buralara diyoruz. Bu birinci taahhüdümüz. Ekonomik olarak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hesap ettik. Yani bunun yıllık bütçeye getirdiği, altından kalkılamayacak bir yük değil."
Yapılabilir ve gerçekçi çözüm vaatlerini anlatan Kavuncu, "Kent lokantaları yapılıyor biliyorsunuz biz öğrenci lokantaları açalım diyoruz. 18 yaşın altındaki çocuklarımıza toplu taşımayı ücretsiz yapalım. Yani çocuğunu bir yerden bir yere götürecek anne baba o toplu taşımaya ne ödeyeceğini düşünmesin. Üniversite öğrencilerimizin ve emeklilerimizin doğal gaz ve su faturalarının yüzde ellisini almayacağız." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Üniversite Öğrencileri ve Emeklilerin Doğal Gaz ve Su Faturalarını Yarı Yarıya İndirecek - Son Dakika
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