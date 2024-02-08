İYİ Parti İstanbul\'da 6 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

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İYİ Parti'nin İstanbul'daki 6 ilçe belediye başkan adayı düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Sancaktepe, Sultangazi belediye başkan adaylarının isimlerini İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun açıkladı. Toplantıda konuşan İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Artık sahaya bir an önce inip çalışırsınız ama bizim asıl büyük lansmanımız 18 Şubat'ta olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla yürüyor." diye konuştu.

Bağcılar adayı Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir adayı Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü adayı Erol Karapınar, Sancaktepe adayı Cemal Doğan, Sultanbeyli adayı Fatih Karataş, Sultangazi adayı Hüseyin Öndeş oldu.

İYİ Parti'nin İstanbul'daki 6 ilçe belediye başkan adayı İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun 6 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bağcılar adayı Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir adayı Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü adayı Erol Karapınar, Sancaktepe adayı Cemal Doğan, Sultanbeyli adayı Fatih Karataş, Sultangazi adayı ise, Hüseyin Öndeş oldu.

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Toplantıda konuşan İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Öncelikle aday arkadaşlarımızın hepsine yol açıklığı diliyorum. Allah kazasız belasız memleketimize, ülkemize, partimize, hayırlı olacak bir kampanya süreci yaşatsın bize. Tabii zorlu bir süreç. Biz bugün sizlerle ilgili daha önce zaten vermiş olduğumuz kararı resmi olarak beyan ettik. Artık sahaya bir an önce inip çalışırsınız ama bizim asıl büyük lansmanımız 18 Şubat'ta olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla yürüyor. Tabi biz burada, kutuplaşmanın iki kutup arasına sıkışmış Türkiye'nin net bir fotoğrafını da görüyoruz. Trafikten bahsedeceğiz, İstanbul'un deprem probleminden bahsedeceğiz, fakat ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan parti ve muhalif olan partinin yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor. Kampanya sürecimizde İstanbul'da rastladığımız sorunların büyük bir çoğunluğu genel politikayla iktidarla alakalı. Bunu da gündeme getiriyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Görünü Dökümü

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Buğra Kavuncu'nun kürsüe çıkması

İlçe belediye başkan adaylarının açıklanması

İlçe belediye başkan adayları ile fotoğraf çekimi

Buğra Kavuncu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekiminden görüntüler