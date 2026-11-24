(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İYİ Parti'nin politika önerilerini açıkladı. Ofluoğlu, "Koruma kararı bulunan ve yüksek risk altında olduğu değerlendirilen kadınlara etkili, düzenli ve kişiye özel güvenlik takibi sağlayacağız. Şüpheli kadın ölümlerinin etkin biçimde soruşturulmasını sağlayacak, soruşturma ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasını temin edeceğiz. Kadın yoksulluğuyla mücadeleyi güçlendirecek; kadınların güvenceli istihdama, sosyal güvenceye ve ekonomik bağımsızlığa erişimini sağlayacağız. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artıracağız" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin yaptığı basın toplantısında, şunları kaydetti:

"459 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

"25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadelenin günü değil aslında; AKP iktidarında her gün yeniden yaşanan, sayıları giderek artan ölen kadınların, korunamayan hayatların acı günüdür. 2025 yılının on ayında şüpheli ölümler de dahil 438 kadın hayatını kaybetti. 2026 yılının aynı döneminde 459 kadın öldürüldü. Kasım ayında 15 kadın cinayeti işlendi. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre 2025 yılında koruma kararı bulunmasına rağmen 23 kadın öldürüldü. 2026 yılının ilk altı ayında ise koruma ve tedbir süreçleriyle bağlantılı sekiz kadın öldürüldü.

"BU BÜYÜK BÜTÇEYE RAĞMEN KADINLAR NEDEN HALA ÖLDÜRÜLÜYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi 531,9 milyar lira iken 2027 yılı için 677,3 milyar lira öngörülmektedir. Bu, yaklaşık yüzde 27,3'lük bir artıştır. Kadının Güçlenmesi Programı için ayrılan kaynak 2026 yılında 6,74 milyar TL iken 2027 yılında 9,55 milyar liraya çıkarılmış, bütçenin sadece yüzde 1.41'i nüfusun yarısı olan kadına ayrılmış. Şiddete sıfır tolerans diye nutuk atanların iki yüzlülüğü bütçede karşımıza çıkıyor. Sıfır toleransın gerçek karşılığı; şiddetin önlenmesi, risk altındaki kadınların korunması ve tek bir kadının dahi koruma mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirmemesidir. Çünkü bütçenin büyümesi tek başına başarı değildir. Önemli olan ayrılan kaynağın kadınların hayatını değiştirmesi, onları şiddetten koruması ve ekonomik olarak güçlendirmesidir. Koruma kararı bulunan kadınlar neden korunamıyor? Bu büyük bütçeye, teşkilatlanmaya ve eylem planına rağmen kadınlar neden hala öldürülüyor? Cevabı açık; liyakatsizlik."

BİR ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜ, BİR KORUMA SİSTEMİNİN SORGULANMASIDIR

Ofluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Biz Adana'da hayatını kaybeden öğretmen Hatice Çelik'in acısını taşıyoruz. Hatice Çelik öğretmen daha önce şikayette bulunduğu eşi tarafından, hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilmesine rağmen öldürülmüştür. Bir kadın öğretmenin yaşamını koruyamayan sistemin hangi aşamada aksadığını sorgulamak zorundayız. Koruma mekanizmalarının etkinliği kararların sayısıyla değil, koruyabildiği hayatlarla ölçülür" diye konuştu.

KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYOR; PEKİ ADALET NASIL TECELLİ EDİYOR?

Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetleriyle mücadelede yalnızca koruma mekanizmalarını değil, yargılama süreçlerini ve verilen cezaları sorgulamak zorundayız. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya'nın 19 Ekim 2023'te öldürülmesine ilişkin davada, sanığın komşusunu araması, 112'ye haber vermesi ve teslim olması indirim gerekçeleri arasında yer aldı. 21 yaşındaki Ceyda Yüksel 20 Ağustos 2020'de İzmir'de öldürüldü. Ceyda sanığın birlikte olma teklifini reddediyor ve direniyor, mahkeme haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar veriyor ve karar Yargıtay tarafından onanıyor. Gerek iyi hal indirimi gerek haksız tahrik indirimi adı altındaki ceza indirimleri toplumda cezasızlık algısını yerleştirerek cinayetlerin artmasına sebep oluyor. Şiddet uygulayan ve kadınları öldüren katiller değil, şiddete maruz kalan kadına ve topluma verilen mesaj önemlidir. Toplumda adalet sisteminin, kadınların yaşam hakkını koruduğuna dair güven, ancak verilecek caydırıcı cezalar ve Ceza İnfaz Yasasındaki düzenlemeler ile mümkündür.

"KADIN CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLERİN SONUÇLARI HANGİ GÖSTERGELERLE ÖLÇÜLMEKTE"

Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik tedbirlerin sonuçları hangi göstergelerle ölçülmektedir? Bu göstergeler bugüne kadar nasıl bir sonuç ortaya koymuştur? Koruma veya uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen kaç kadın öldürülmüştür? Bu kararlar yürürlükteyken kaç kadın yeniden şiddete maruz kalmıştır? Koruma mekanizmalarının işletilmesinde ihmal gösterdiği iddiasıyla kamu görevlileri hakkında kaç soruşturma açılmıştır? Hangi idari ve adli işlemler yapılmıştır? Kadın konukevlerinin kapasitesi, bölgesel dağılımı ve personel sayısı hangi ihtiyaç analizlerine göre belirlenmektedir? Şiddet ortamından ayrılan kadınların barınma, istihdam ve çocuk bakım ihtiyaçları birlikte karşılanmakta mıdır? Bakanlığın performans hedeflerinin kaçı gerçekleştirilmiştir? Gerçekleştirilemeyen hedefler için hangi düzeltici tedbirler alınmıştır? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı kapsamındaki 130 faaliyetin hangileri hayata geçirilmiştir? Bunların kadınların güvenliği ve şiddetin önlenmesi bakımından somut etkisi ne olmuştur? Bu soruların yanıtları yalnızca bir faaliyet raporu meselesi değil, kadınların yaşam hakkına ilişkin kamusal sorumluluğun gereğidir."

"MÜCADELE TEK BİR KURUMUN SORUMLULUĞUNA BIRAKILAMAZ"

"Kadına yönelik şiddetle mücadele tek bir kurumun sorumluluğuna bırakılamaz" diyen Ofluoğlu, "Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, sağlık ve eğitim kurumları ile yerel yönetimler arasında etkili koordinasyon kurulmalıdır. 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler zamanında alınmalı, kararların uygulanması izlenmeli ve yüksek risk altındaki kadınlara kişiye özel güvenlik takibi sağlanmalıdır" dedi.

Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede açıklamaların ve eylem planlarının ötesine geçecek, somut, ölçülebilir ve hesap verilebilir politikaları hayata geçireceğiz. Şiddetle mücadelede görev alan tüm kurumların yetki ve sorumluluklarını açıkça belirleyecek, kurumlar arası koordinasyonu düzenli izleyeceğiz. Koruma kararı bulunan ve yüksek risk altında olduğu değerlendirilen kadınlara etkili, düzenli ve kişiye özel güvenlik takibi sağlayacağız. 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanma sonuçlarını düzenli olarak değerlendirecek, tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacağız. Kadın konukevlerinin kapasitesini, bölgesel dağılımını, personel sayısını ve hizmet standartlarını gerçek ihtiyaçlara göre yeniden planlayacağız. Şiddet ortamından ayrılan kadınlar için barınma, istihdam, çocuk bakımı ve sosyal güvenceyi bir arada sunan kalıcı destek programları oluşturacağız. Şüpheli kadın ölümlerinin etkin biçimde soruşturulmasını sağlayacak, soruşturma ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasını temin edeceğiz. Sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve diğer ilgili meslek elemanlarının sayısını artıracak, çalışma koşullarını güçlendireceğiz. Kadınlara yönelik hizmetlerin bütçe kullanımını ve performans sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Kadın yoksulluğuyla mücadeleyi güçlendirecek; kadınların güvenceli istihdama, sosyal güvenceye ve ekonomik bağımsızlığa erişimini sağlayacağız. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artıracağız."