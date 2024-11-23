İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Şiddetle Mücadele Etmek İnsanlık Görevidir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Şiddetle Mücadele Etmek İnsanlık Görevidir

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Şiddetle Mücadele Etmek İnsanlık Görevidir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şiddetin önlenmesi için hükümete çağrıda bulundu. Dervişoğlu, mevcut yasaların etkin uygulanmadığını ve şiddete karışanların caydıcı yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

23.11.2024 13:30  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şiddetin önlenmesi, ertelenemez ve ihmale gelmez bir insanlık görevidir. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerinin temelini oluşturmaktadır. Artık mazeret üretmek yerine, harekete geçme zamanıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen, 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programa katıldı. Dervişoğlu, geçen hafta 2 gün boyunca, şiddetin bireyden topluma, toplumdan insanlığın geleceğine uzanan yıkıcı etkilerini tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını ifade ederek, "Şiddet, yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumu derinden yaralayan ve maalesef normalleşme eğilimi gösteren bir vicdan yarasıdır. Çalıştayımızda açıkça gördük ki; kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuğa yönelik şiddet, medyada şiddet ve dijital platformlarda yaşanan taciz ve zorbalık gibi konular, birbirinden bağımsız değil, aynı köklere dayanan bir sistem sorunudur. Bu köklerin arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik sıkıntılar, eğitimdeki eksiklikler ve medyanın olumsuz rolü gibi birçok sorun alanı var. Ancak çözüm, her birimizi sorumluluk almaya çağıran bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Ne yazık ki, bu noktada hükümete de önemli bir hatırlatmada bulunmak zorundayım. Şiddetle mücadele, yalnızca sivil toplumun ya da bireylerin omuzlarına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Devleti yönetenler, toplumun huzuru ve güvenliği adına bu mücadelede öncü rolü üstlenmek zorundadır" diye konuştu.

'KADINLARIN KORUMA TALEPLERİ KARŞILANMAMAKTA'

Dervişoğlu, mevcut yasaların etkin uygulanmadığını söyleyerek, "Ceza infaz sistemindeki aksaklıklar şiddeti caydırmak yerine teşvik etmektedir. Kadınların koruma talepleri karşılanmamakta, alınan tedbir kararları kağıt üzerinde kalmaktadır. Çocuklar, ihmale ve istismara açık hale getirilmiş; ailelerin ve toplumun korumasına muhtaç bırakılmıştır. Medya ve dijital platformlarda şiddeti teşvik eden içeriklere yönelik ciddi bir denetim mekanizması oluşturulmamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalık konularında gereken eğitim programları yaygınlaştırılmamıştır. Bu sorunların çözümü, güçlü bir siyasi irade ve kararlı adımlarla mümkündür. İktidara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; şiddetin önlenmesi, ertelenemez ve ihmale gelmez bir insanlık görevidir. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerinin temelini oluşturmaktadır. Artık mazeret üretmek yerine, harekete geçme zamanıdır" dedi.

İYİ Parti olarak, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduklarını belirten Dervişoğlu, "Bu çalıştayın sonuçları, partimizin şiddetle mücadele eylem planının temelini oluşturacak, şiddetsiz bir Türkiye için kısa ve uzun vadeli stratejilerle ilerleyeceğiz. Önceliğimiz, toplumsal farkındalığı artırmak ve eğitim programlarıyla şiddeti doğuran zihniyet yapısını değiştirmektir. Yasaların etkin uygulanması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve mağdurların korunması için gereken tüm adımları atacağız. Medyanın dönüşümünü sağlayacak, şiddeti teşvik eden yayınların yerine olumlu ve yapıcı içeriklerin yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. Kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların korunması için sosyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, herkesin eşit ve güvenli bir yaşam sürebileceği bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Eda KOÇ-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İYİ Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Şiddetle Mücadele Etmek İnsanlık Görevidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Şiddetle Mücadele Etmek İnsanlık Görevidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.