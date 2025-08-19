İYİ Parti Mardin İl Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
İYİ Parti Mardin İl Başkanı İstifa Etti

19.08.2025 21:06
Süleyman Akar, ilçe başkanlarıyla birlikte İYİ Parti'den istifa ederek toplumsal barışa davet etti.

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, bazı ilçe başkanları ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, il yönetimi, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

Bugün attıkları bu adımın, sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davet ve çağrı olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin bu sürece karşı duruşu ve tutumu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gibi önemli bir sürece dahi katkı ve destek sunmaması, bizleri halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bırakmıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin halkının çoğunluğu çözümden, diyalogdan, kardeşlikten yanadır. Biz de bu sesi duyduk. Bu istifa kararıyla bu sese tercüman olmayı tarihi bir görev saydık. Bize inanan, destek veren tüm Mardin halkına birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza, gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
