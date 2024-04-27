İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika
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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı Başladı

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda genel başkanlık için 4 aday yarışacak.

27.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:16
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MERVE GÜVEN- OGÜN AKKAYA

(ANKARA)- İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda genel başkanlık için 4 aday yarışacak. Seyircisiz yapılan kurultayda 1302 delege oy kullanacak.

İYİ Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinin aldığı karar çerçevesinde 5. Oalğanüstü Kurultay'ı Ankara ATO Congresium'da başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı 5. Olağanüstü Kurutultay'da genel başkanlık için 66 delegenin imzasının alınması gerekiyor. Gerekli sayıya ulaşarak aday olan TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışacak.

Kurultay için salonun fiziki şartları ve kapasitesi öne sürülerek kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona izleyici alınmadı.

Genel Başkan Adayı Koray Aydın salona, "İyiler kol kola Koray Aydın'la" sloganları ve yoğun alkışlar eşliğinde girdi. Akşener'in desteklediği bilinen Müsavat Dervişoğlu da "İyilerin birleştirici gücü" diye anons edilerek alkışlar eşliğinde salona geldi.

Kurucu Genel Başkan Akşener'i salonda bulunan herkes ayağa kalkarak alkışlarla karşıladı. Kongre salonuna giriş yapan adaylar Akşener ile selamlaştı.

Salonda herhangi bir pankart yer almazken sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Meral Akşener'in fotoğrafının olduğu afiş asıldı. Kongrenin yapılacağı ATO'nun dış cephesine ise "İyilerin güneşi batmaz" yazılı pankart asıldı. Kurultay salonuna alınmayan çok sayıda partili de ATO Congresium Salonu'nun dışından kurultayı izledi. Kongreye gelen delegeler şarkılar eşliğinde karşılandı. Delegeler İYİ Parti logolu atkılar ve bayraklarla salona giriş yaptı. Salona girişlere yalnızca kurultaya delege, il ve ilçe belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri alındı. Partililer, bina girişindeki güvenlik noktasından aranarak alana girdi. Kurultayın yapılacağı salonun hemen dışında ise çevik kuvvet polisi hazır bulundu.

Kurultay'ın açılışını Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun yaptı. Yoklama ve açılış töreni ile başlayan Kurultay'da Kurultay Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyn seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir Ziyaret Heyeti belirlendi.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüye "Bugün kürsüden son kez konuşuyorum" diyerek çıktı ve sözlerini "Allahaısmarladık" diyerek bitirdi.

Kurultay'da başkan seçiminde ilk turda 1302 delegenin salt çoğunluğu olan 652 oyu alan aday genel başkan seçilecek. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa yapılacak 2. turda ilk turda en çok oyu alan 2 aday yarışacak. Bu adaylardan en çok oyu alan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olacak.

İYİ Parti\'nin 5. Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA

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