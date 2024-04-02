İYİ Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz Oy Sayımında Haksızlığa Uğradığını İddia Etti

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İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, oy sayımı sırasında haksızlığa uğradığını iddia etti. Yılmaz, "İYİ Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift dikiş mühür vurmak suretiyle oyları iptal ettiler. Çünkü 25 bine yakın bu şekilde iptal edildiğini tahmin ettiğimiz oy var. Bir hak gaspı var. Oylarımızı çaldılar" diye konuştu.

2 bin 240 sandıktan toplam 455 sandığa yönelik itirazlarını yaptıklarını kaydeden Enver Yılmaz, şöyle konuştu:

"19 ilçemizin tamamında itirazlarımızı YSK'ya ve hakimliklerimize başvurmak suretiyle gerçekleştirdik. Elimizdeki delillerle birlikte yapmış olduğumuz itirazların seçim kurulu tarafından ciddiye alınacağına inanıyoruz.

Özellikle 5 ilçede sandıkların erken açılmak suretiyle ve sandık başkanı dışında hiçbir personelin kalmaması suretiyle resmen sandıkta bir gasp oluştu. Özellikle evraklarıyla göstermek istiyorum; saat 14.15'te açılmış bir sandık. Çetelede bizim almış olduğumuz oy yazdığı halde 49 tutanağa yansıtılmamış bilinçli bir şekilde. Büyükşehir tutanaklarında 'Hiç oy çıkmadı' denilmiş. Geçersiz sayılan oyların yanında da sadece 2 imza var halbuki yasa 4 imza altındaki tutanakların geçersiz olduğunu ve pusulanın işleme alınmayacağını söylüyor.

Bizim oylarımızı geçersiz kılmak için diğer siyasi partilerin pusulalarının üzerine basım yapılmış. Türkiye ortalamasının üzerinde daha fazla geçersiz oy Ordu'da maalesef kullanılmış oldu. 93 bin 992 geçersiz oy var. Bu geçersiz oylar Hattuş'da, Ünye'de, Çatalpınar'da ve Kumru'da yoğunlaşıyor.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Sandıkları erken kapattılar, tam iftar saatinde sandık başkanları, sandık kurulu üyelerini gönderdi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Saat 07.00'da (19.00) yüzde 10 öndeyken gece 11.00 (23.00) olduğunda bir baktık ki başa baş daha sonra geriye düştük. Elimizde şu an itibariyle ıslak tutanakların yüzde 98'i hazır. Talebimiz şudur; sandıkta kazandığımız seçimin, Orduluların gerçek iradesinin gerçeğe yansıtılmasıdır. Biz adalet istiyoruz. Ordululardan istediğimiz şu, lütfen bütün ilçelerimiz sandık kurulları sayımlara tekrar başladığı andan itibaren adliyelerin önüne gelsinler. Ordu Barosu'nu göreve davet ediyorum, bir hak gasbı bir adaletsizlik var, o adaletsizliği giderecek meslektaşlarımızı sürece müdahil olmaya davet ediyorum.

"ÇİFTE MÜHÜR"

30 avukat arkadaşımız 2 gündür uyumaksızın süreci kontrol etme ve yanlışlığı düzeltmek üzere bizlere yardımcı oldu. Siyasi, partilerimizin bazılarıyla dirsek temasına geçmek durumunda kaldık çünkü ıslak imzalı tutanakları sandık görevlilerimize yasaya rağmen vermediler. İl Seçim Kurulu hakimi ve İlçe Seçim Kurulu hakiminin talimatına rağmen vemediler.

Çatalpınar'da kavga çıktı, önledik. Ünye'de İstanbul seçimleri sonuçlanmış olmasına rağmen adliyenin 100 metre ötesindeki çuvallar sabah 4'te geldi. Bazı yerlerde mührü kırdılar. Çünkü mührü basan kendileri. Kırdıktan sonra açtılar, İYİ Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift dikiş mühür vurmak suretiyle oyları iptal ettiler. Çünkü 25 bine yakın bu şekilde iptal edildiğini tahmin ettiğimiz oy var. Aradaki fark 15 bin küsür. Zaten biz yasal süreç başlamadan itirazlarımızla bin oyu lehmize yazdırdık. Aradaki fark 7 bine düştü. 7 bin oy saf değiştirdiği takdirde zaten seçimin seyri değişir. Bir hak gaspı var. Oylarımızı çaldılar. Bu şantajlara, kumpaslara karşı gerekli mücadeleyi verdik, vereceğiz."

Yılmaz, 455 sandığa itiraz ettiklerini ve yeniden sayım istiediklerini sözlerine ekledi.