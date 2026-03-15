Üye Girişi
Son Dakika Logo

İyİ Parti ve AK Parti'nin Ziyaretleri

15.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyİ Parti ve AK Parti yetkilileri, çeşitli illerde ziyaretler ve iftarlara katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Şırnak ve Batman il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Şırnak/13.00/Batman/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Vefa İftarı'na katılacak.

(Kocaeli/16.30/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliğe, yetimhanelere ve Kızılay Lojistik Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin iftar programına iştirak edecek.

(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin Turgutlu İlçe Başkanlığınca düzenlenecek Vefa İftarı'na katılacak.

(Manisa/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Ankara/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor, Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Sivas/13.30/İstanbul/Sakarya/16.00/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları tamamlanacak, Beyaz Grup'ta 31. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek; Macaristan-Arjantin, Kanada-Japonya ve Türkiye-Avustralya müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN, Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol-TOFAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Mersin/15.30/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 24. hafta müsabakaları yapılacak; Spor Toto-Halkbank, Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/13.00/Kocaeli/14.00/İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında Altınpost Giresunspor-Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Giresun/13.00/Trabzon/15.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı ikinci haftasında Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor, Ankara Hentbol-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Muğla/14.00/Ankara/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

10- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonu sona erecek; Final maçında Galatasaray Litvanya'nın EVK Zaibas takımıyla, üçüncülük maçında da ENKA Malta ekibi Sliema Nexawin ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/10.00/12.30) (Fotoğraflı)

11- Formula 1'de 2026 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Şanghay/10.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 09:32:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.