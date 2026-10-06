İYİ Partili Arslan, Esenboğa metrosuna yeni istasyon için soru önergesi verdi - Son Dakika
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İYİ Partili Arslan, Esenboğa metrosuna yeni istasyon için soru önergesi verdi

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İYİ Partili Arslan, Esenboğa metrosuna yeni istasyon için soru önergesi verdi
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Esenboğa Havalimanı Metro Projesi'ne yeni istasyon için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na soru önergesi verdi. Arslan, önergede projenin bitiş tarihini ve beş mahalleye erişimi kolaylaştıracak yeni istasyonu sordu.

(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Esenboğa Havalimanı Metro Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Havalimanı Metrosu için Bakanlığınızın öngördüğü proje bitiş tarihi nedir? 'Güneşevler, Yıldıztepe, Doğantepe, Ulubey ve Önder' mahalleinde yaşayan vatandaşlarımızın metroya erişimini kolaylaştırmak için yeni bir istasyonun projeye eklenmesi mümkün müdür" diye sordu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenboğa Havalimanı Metro Projesi'ne bir durak daha eklenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru önergesi verdiğini belirtti. İYİ Partili Arslan, Bakan Uraloğlu'nu da etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Havalimanı Metro Projesine, "Güneşevler, Yıldıztepe, Doğantepe, Ulubey ve Önder" mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 'Yeni İstasyon' eklenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na soru önergemizi verdik. Siteler-Solfasol istasyonları arasına, mevcut nüfus yoğunluğu ve bölgesel gelişim seyri dikkate alınarak yeni bir istasyon eklenmesi gerekmektedir."

"YENİ İSTASYON TEMİN EDİLMESİNİN ÖNÜNDE ENGELLER MEVCUTMU"

Arslan, soru önergesinde Bakan Uraloğlu'na şu soruları yönetti:

"Havalimanı Metrosu için Bakanlığınızın öngördüğü proje bitiş tarihi nedir? 'Güneşevler, Yıldıztepe, Doğantepe, Ulubey ve Önder' mahalleinde yaşayan vatandaşlarımızın metroya erişimini kolaylaştırmak için yeni bir istasyonun projeye eklenmesi mümkün müdür? Bölge halkının talebi doğrultusunda yeni istasyon temin edilmesinin önünde projeden kaynaklı somut engeller mevcut mudur? Mevcutsa bu engeller nelerdir?"

Kaynak: ANKA
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