İYİ Partili Kocamaz, Mersin'deki gözaltı operasyonlarını üzüntüyle karşıladı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Partili Kocamaz, Mersin'deki gözaltı operasyonlarını üzüntüyle karşıladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Kocamaz, Mersin\'deki gözaltı operasyonlarını üzüntüyle karşıladı.
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Partili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin operasyonları üzüntüyle karşıladı. Kocamaz, soruşturmaların tarafsızlıkla yürütülmesini ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini diledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin operasyonları üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Adaletin gecikmeden, eksiksiz ve herkese eşit şekilde tecelli etmesi dileğiyle" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine yönelik operasyonlara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mersin'de sabah saatlerinde belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları üzüntüyle karşıladığını, dikkatle takip ettiğini belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı karşısında hiç kimse ayrıcalıklı değildir ve olmamalıdır. Ancak aynı şekilde, suçu kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan herkesin masumiyet karinesinden yararlanması gerektiği de asla göz ardı edilmemelidir. Soruşturmaların hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde, tarafsızlık ve titizlikle yürütülmesi; henüz yargılama süreci tamamlanmadan kişi ve kurumların kamuoyu önünde itibarsız hale getirilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Temennim odur ki; hukuk çerçevesinde suçu sabit olanlar varsa, elbette hak ettiği cezaları alacaklardır. Ancak masum olanların herhangi bir mağduriyet yaşamadan bir an önce normal hayatlarına dönmeleri de hukuk devletinde olması gereken beklentimizdir. Adaletin gecikmeden, eksiksiz ve herkese eşit şekilde tecelli etmesi dileğiyle."

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiBurhanettin KocamazVahap SeçerPolitikaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Manisa Valiliği Soma’da göçük altındaki 7 işçiden 2’sinin kurtarıldığını bildirdi
Manisa Valiliği Soma'da göçük altındaki 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirdi
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:30:22. #.0.3#
SON DAKİKA: İYİ Partili Kocamaz, Mersin'deki gözaltı operasyonlarını üzüntüyle karşıladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei