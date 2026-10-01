İYİ Partili Kocamaz, Mersin\'deki gözaltı operasyonlarını üzüntüyle karşıladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin operasyonları üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Adaletin gecikmeden, eksiksiz ve herkese eşit şekilde tecelli etmesi dileğiyle" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine yönelik operasyonlara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mersin'de sabah saatlerinde belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları üzüntüyle karşıladığını, dikkatle takip ettiğini belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı karşısında hiç kimse ayrıcalıklı değildir ve olmamalıdır. Ancak aynı şekilde, suçu kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan herkesin masumiyet karinesinden yararlanması gerektiği de asla göz ardı edilmemelidir. Soruşturmaların hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde, tarafsızlık ve titizlikle yürütülmesi; henüz yargılama süreci tamamlanmadan kişi ve kurumların kamuoyu önünde itibarsız hale getirilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Temennim odur ki; hukuk çerçevesinde suçu sabit olanlar varsa, elbette hak ettiği cezaları alacaklardır. Ancak masum olanların herhangi bir mağduriyet yaşamadan bir an önce normal hayatlarına dönmeleri de hukuk devletinde olması gereken beklentimizdir. Adaletin gecikmeden, eksiksiz ve herkese eşit şekilde tecelli etmesi dileğiyle."