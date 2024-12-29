İZDENİZ'in Yeni Sefer Programı ve İskelet Tadilatları Başlıyor - Son Dakika
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İZDENİZ'in Yeni Sefer Programı ve İskelet Tadilatları Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni hafta içi yolcu gemisi sefer programını açıkladı. Göztepe ve Karantina iskeleleri tadilata alınırken, yeni deniz taksiler ve küçük gemiler hizmete girecek.

29.12.2024 12:29  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, hafta içi yolcu gemisi seferlerinde düzenlemeye gidiyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) onayıyla yapılan yeni sefer programı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Körfez içi toplu ulaşım hizmeti veren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yeni yılda hafta içi yolcu gemisi sefer programında düzenlemeye gidiyor. Ayrıca yeni yılla birlikte Göztepe ve Karantina iskeleleri tadilata alınıp yenilenecek. Tadilat süresince bu iskelelerden hizmet verilemeyecek. Alımı yapılacak deniz taksiler ve düşük yolcu kapasiteli gemilerin Göztepe ve Karantina'ya hizmet vermesi planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) onayıyla yapılan ve 1 Ocak 2025'ten itibaren hayata geçecek yeni düzenlemeler şöyle olacak:

Karşıyaka - Konak hattında;

Hafta içi 07.05 - 09.05 ve 15.55 - 19.35 saatleri arasında 20 dakikada bir sefer yapılacak.

Bostanlı - Konak hattında;

Hafta içi 07.10 - 09.50 ve 15.50 - 19.30 saatleri arasında 20 dakikada bir sefer yapılacak.

Ring seferleri başlıyor

Bostanlı-Konak ve Karşıyaka-Konak hatlarında hafta içi 19.55'ten sonraki seferler birleştirilecek. Yolcu gemileri Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring şeklinde hizmet verecek. Aynı şekilde Bostanlı-Alsancak-Pasaport ve Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hatlarında hafta içi sabah ve akşam yoğun saatler dışındaki seferler, Bostanlı-Karşıyaka-Alsancak-Pasaport olarak birleştirilecek.

Sefer sıklığı artan saatler

Bostanlı-Karşıyaka-Alsancak-Pasaport ring hizmetinde hafta içi 10.05 - 16.05 ve 19.10 - 21.10 saatleri arasındaki sefer sıklığı 60 dakikadan 30 dakikaya; 21.10 - 22.40 saat aralığındaki sefer sıklığı ise 60 dakikadan 45 dakikaya düşürülecek.

Göztepe ve Karantina iskeleleri yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılla birlikte Göztepe ve Karantina iskelelerini tadilata alacak. Özellikle Göztepe İskelesi'nin taşıyıcı sisteminde ve çatısında meydana gelen deformasyonların, can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Eskiyen ve yıpranan iskeleler yenilendikten sonra tekrar hizmete alınacak. Bu süreçte; Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina ve Üçkuyular-Göztepe-Pasaport-Alsancak seferlerine ara verilecek.

Deniz taksiler ve küçük ölçekli gemiler geliyor

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, yeni düzenlemelerin, tüm hatlarda yolcu istatistikleri ışığında, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması prensibi dahilinde yapıldığını söyledi. Göztepe ve Karantina iskelelerinin yenileneceğini belirten Marım, "Bu iskelelerimizi kullanan hemşehrilerimize hizmet vermek için deniz taksi ve düşük yolcu kapasiteli gemiler almayı planladık. Bunların alımına yönelik çalışmalar ihale aşamasına geldi. Bu süreçte, eskiyen ve yıpranan Göztepe ve Karantina iskeleleri tadilata alınacak, yepyeni görünüme kavuşacak. Bu iskeleleri kullanan hemşehrilerimiz, tadilat süresince, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda çalışan Konak Tramvayı'nı, İzmir Metrosu'nu ya da ESHOT otobüslerini tercih edebilir. Hizmeti daha da geliştirme yönündeki çalışmalarımız için anlayış göstereceklerine inanıyoruz" dedi.

Hafta sonu seferlerinde değişiklik yok

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün halen yürürlükte olan hafta sonu yolcu gemisi ve feribot sefer programlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yolcular, tarife ayrıntılarına ve sefer saat bilgilerine www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İZDENİZ'in Yeni Sefer Programı ve İskelet Tadilatları Başlıyor - Son Dakika

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