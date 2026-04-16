Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Rafineri faaliyet izni olmadan gram altın üretimi yaparak piyasaya sürdükleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia edilen NZP Gold ve bağlı şirketler grubuna yönelik soruşturmada 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık” ve “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlamaları yöneltildi. Soruşturma, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü.

İZİNSİZ ÜRETİM YAPIP PİYASAYA SÜRDÜLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, elebaşılığını Murat Niziplioğlu’nun yaptığı örgütün NZP Gold ve bağlı şirketler üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni almadan gram altın üretimi yaptığı tespit edildi. Üretilen altınların sertifikasız şekilde resmi kayıtlara girmeden piyasaya sürüldüğü belirlendi.

ÜÇ İLDE DAĞITIM AĞI KURULDU

Örgütün, söz konusu ürünleri Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’daki kendilerine ait kuyumcular aracılığıyla sistematik şekilde piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirket ve toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.