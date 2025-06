İzmar, Uygun Fiyatlarıyla Dar Gelirliye Nefes Oldu

(İZMİR) - İzmir'de tanzim satış ruhunu yeniden canlandıran İZMAR marketleri, vatandaşa ucuz ve güvenli alışveriş imkanı sağladı. Vatandaşlar, İZMAR'ın diğer zincir marketlerin fiyatlarını da etkilediğini dile getiriyor.

İzmirlileri özellikle gıda enflasyonuna karşı korumak amacıyla hizmete açılan İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) mağazaları, piyasadaki fiyatları etkiledi.

İZTARIM yönetimi tarafından yapılan piyasa değerlendirmelerinde ve müşteri yorumlarında, İZMAR'ın hizmete başladığı bölgelerde hizmet veren bazı zincir marketlerin temel tüketim ürünlerinde indirime gittiği tespit edildi. Karabağlar Bozyaka, Menemen Ulukent ve Gaziemir'de açılan İZMAR mağazaları, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

İşleğen: "Başkanımızın sözünü yerine getiriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen, güvenli gıdadan temizlik ve hijyen ürünlerine kadar temel tüketim ürünlerinin kar amacı gütmeden satışa sunulduğu İZMAR'ın çalışmaları hakkında bilgi veren İZTARIM Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer İşleğen, "Özellikle kendi üretimimiz olan ürünlerimizdeki ekonomik fiyatlar yurttaşlarımızı çok mutlu ediyor. İZMAR markalı yoğurdumuz, tereyağımız, sütümüzle yolumuza devam ediyoruz. Piyasanın çok altında fiyatlarla başkanımızın sözünü yerine getiriyoruz. Şu an bir ailenin ihtiyacını karşılayacak market sepeti diğer marketlerden ortalama yüzde 20 daha ucuz tutuyor. Bu anlamda halkımızdan dönüşlerimiz çok olumlu. Beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.

Rekabetten ziyade halkın beklentisi öne çıkıyor

Piyasadaki marketlerde fiyat güncellemeleri olduğunu ifade eden Tamer İşleğen, "İZMAR markasıyla yolumuza başladıktan sonra diğer marketlerin de fiyatlarını düşürdüklerini gözlemliyoruz. Amacımız, yurttaşlarımıza sağlıklı, güvenilir ürünler sunmak. Diğer marketlerle rekabetten ziyade halkımızın beklentisine uygun sağlıklı gıdalarla tanıştırmak istiyoruz" dedi.

Çamdibi, Doğanlar ve Kemeraltı şubeleri yolda

Bornova Çamdibi, Doğanlar ve Kemeraltı Balıkçılar şubelerinin açılacağını belirten Tamer İşleğen, "Yurttaşlarımızın dönüşlerinin olumlu olması bizi çok mutlu ediyor. Bu anlamda doğru hedefe, doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Uzun: "Gerçekten fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı"

Ulukent mağazasından alışveriş yapan yurttaşlar, İZMAR'ın ürün kalitesi ve fiyat politikasını şu ifadelerle değerlendirdi;

Ayla Uzun: "Çok memnunum. Burada çok büyük bir ihtiyaç vardı. Bu bölgede ekmek bile alacak yer yoktu. Aracınız yoksa ekmek bile uzun yürüme mesafesindeydi. Fiyatları da çok uygun. Güvenli markalar var. İç rahatlığıyla kullanabileceğim ürünler. O yüzden iyi ki açıldı, çok iyi oldu. Bir rekabet durumunun oluşması da çok iyi. Burası ilk açıldığında mesela yumurta fiyatına baktım. Dışarıda bir koli yumurta 200 liradan aşağı yoktu. Buraya geldim, 160 liraydı. Sonradan baktım gerçekten fiyatlar dışarıda da yavaş yavaş düşmeye başladı. En basiti yumurta için söyleyebilirim bunu. Bir şey alırken çok fazla kıyaslamama gerek yok. Biliyorum ki burada bu fiyat uygun fiyattır."

Güçlü: "Güvenilir market önemli"

Ayhan Güçlü: "Bu mağaza çok güzel. Ben şu anda dışarıda başka yerden et de almıyorum, sucuk da almıyorum. Daha ilk açıldığında kuyrukta bekliyorduk. Tanzim satış mağazalarının yeniden açılması güzel bir şey. En azından ne aldığımızı biliyoruz. Sucuklar çok lezzetli, diğer marketlerden aldıklarımızla alakası yok. Kıyma desen gözümüzün önünde çekiliyor. Etlerin beklemediği belli. Bazen geldiğimizde et kalmamış oluyor, yeni geliyor. Yeni gelen et ne kadar önce kesilmiş olabilir ki. Çok memnunuz. Market çok ama önemli olan güvenilir olması."

Yıldırım: "Hemen hemen her mahallede ihtiyaç var"

Gülizar Yıldırım: "Sürekli alışveriş yapıyoruz, memnunuz. Fiyatlar dışarıya göre daha uygun ve daha kaliteli. Ürünlerin birçoğu kooperatiflerden geliyor. Peynir, zeytin, tereyağı alıyoruz. Hemen hemen her mahallede ihtiyaç var. Halk artık geçinemiyor, ucuz neredeyse oraya koşturuyor. Onun için ihtiyaç vardı. Açılmadan önce dışarıdan alıyorduk, şimdi buraya geliyoruz. Yerli ürünler olması çok iyi. Yerli ürünler varken neden yabancı kullanayım. En azından içim rahat, ayrıca kendi memleketimin ürününü alıyorum, bizim halkımız, köylümüz kazansın."

Atik: "İyi ki İZMAR var"

Zehra Atik: "İZMAR'ı çok beğeniyorum. İyi ki var, iyi ki burada. Her gün gelip her şeyden alıyoruz. Fiyatları da uygun. Halk Ekmek de var."

Zincir markette 2062 TL'ye dolan market sepeti, İZMAR'da 1638 TL'ye doldu

Bir evin ortalama alışverişinde gerekli olan 1 ekmek, 5 litre su, tam yağlı 1 litre süt, 400 gram yarım yağlı beyaz peynir, 1500 gram yoğurt, 30'lu yumurta, 2 litre ayçiçek yağı, 5 kilogram un, 1 adet makarna, 1 kilogram baldo pirinç, 1 kilogram kuru fasulye, 400 gram dana kıyma, 4'lü kalıp sabun, 750 mililitre çamaşır suyu, 750 mililitre bulaşık deterjanı, 3 litre çamaşır deterjanı, 3 litre yumuşatıcı deterjan, 16'lı tuvalet kağıdından oluşan örnek bir market sepeti, İZMAR mağazalarında 1638 TL'ye dolarken; Türkiye'nin yaklaşık 50 şehrinde hizmet veren bir zincir markette 2062 TL'ye, İzmir genelinde hizmet veren bir zincir markette 1861 TL'ye doldu.