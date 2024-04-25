İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 5\'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 5'i çocuk toplam 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

25.04.2024 01:53
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İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, iki lastik bottaki 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Su alan yarı batık bottaki 17 göçmen kurtarıldı

Karaburun ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yarı batık vaziyetteki lastik bottan ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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