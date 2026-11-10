İzmir Aliağa'da Habaş patlamasında ölen işçilerin aileleri yönetime tepki gösterdi - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da Habaş patlamasında ölen işçilerin aileleri yönetime tepki gösterdi

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İzmir Aliağa\'da Habaş patlamasında ölen işçilerin aileleri yönetime tepki gösterdi
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İzmir Aliağa\'da Habaş patlamasında ölen işçilerin aileleri yönetime tepki gösterdi
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İzmir Aliağa'daki Habaş fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor. İşçilerden birinin yakını, fabrika yönetimine tepki göstererek kardeşinin ölümünün kendilerinden saklandığını öne sürdü.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını Adli Tıp Kurumu önünde bekledi. Acılı aileler, olay nedeniyle fabrika yetkililerine tepki gösterdi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları, işlemlerin tamamlanmasını beklerken fabrika yönetimine tepki göstererek yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABİMİN ELLERİ DAHA ÖNCE BU İŞ YERİNDE YANDI"

Fabrikada hayatını kaybeden Kadir Kan Özçelik'in (25) kızkardeşi Şeval Özçelik (20), yaptığı açıklamada, "kardeşinin dün saat 12.00'de öldürüldüğünü" söyledi. Şeval Özçelik, şunları kaydetti:

"Havai fişek fabrikasının yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü ama ben daha kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Çünkü abimin ölüp ölmediğini bile daha bilmiyordum. Dün bizden abimin ölümünü sakladılar. Abim, patlamanın olduğu yerde çalışıyordu. Daha sabah ölmüş benim abim ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler. Akşam saat 20.00'ye kadar orada bekledik biz. Abimi bulamadık. Aniden paçavra gibi haber verdiler bize. Biz gittik, buraya yönlendirdiler bizi. Doktorlar oradan, 'Eğer yaşayanların arasında ismi yoksa abinizin, gidin Adli Tıp'a' diyor. Bu insanlar çöp mü? Biz niye sevdiklerimizi, anamızı, babamızı, abimizi çöpte arıyoruz?"

Şeval Özçelik makine mühendisi ağabeyinin üç ay önce işe başladığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü diye olay yükselmedi. Abimin elleri daha önce bu iş yerinde yandı ama çevresindeki insanlar, 'Eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama şikayetçi bile olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar iş yerine çalışmak için gitti. Tehdit edileceğini, onunla uğraşacaklarını söylediler. Abimin canına kıydılar. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Siz de rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım gerekirse ama ben bunun peşini bırakmayacağım."

Şeval Özçelik, kendisini izleyenlerin "Başıma gelmez" diye düşünmemelerini isteyerek, "Başınıza gelir. Abim bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım'da doğum günüm vardı, bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraşını yapmıştı, onu gösterecekti akşam. Sabah, 'Nasıl kestireyim saçımı?' diye sordu. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar" dedi.

"BUNUN DA ÜSTÜ KAPATILMASIN"

Hakan Ural da, "Zaten beş gün önce de bir can daha gitmiş, 20 yaşında. Oran Altay diye biri ölmüş orada. Bunun da üstü kapatılmış. Bunun da üstü kapatılmasın. Devletten ricamız bu. Devlet zaten yanımızda ama bu ailelere Allah sabır versin. Yani istediğimiz bu. Başımız sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Kimsenin yanına kar kalmasın" diye konuştu.

Özge Altıntaş ise "Bir katliam yaşandı, herkesin ocağına ateş düştü. Herkesi kavurdular ama kimsenin yanına kar kalmasın bu. Söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Kaynak: ANKA
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