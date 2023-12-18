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İzmir Alsancak Limanı'nın satılması asla kabul edilemez - Son Dakika
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İzmir Alsancak Limanı'nın satılması asla kabul edilemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaparak, İzmir Limanı'nın İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olduğunu belirtti. Soyer, limanın satılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, tüm İzmir halkının bu yanlışa karşı tek yumruk olacağını ifade etti.

İzmir Alsancak Limanı\'nın satılması asla kabul edilemez
18.12.2023 - 12:31,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarına ilişkin "İzmir'in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı'nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KAPİTÜLASYONLARIN GERİ GETİRİLMESİ ANLAMINA GELİR"

Soyer, X (Twitter) hesabından şunları belirtti:

"Bazı güncel haberler yoluyla İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılma gayreti ve planları olduğunu öğrendim. Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı'nın bulunduğu bölgeye "Al Sancak" denir. İktisat Kongresi yüzyıl önce bu liman nedeniyle İzmir'de toplanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu liman burada olduğu için İzmir Enternasyonel Fuarı'nı kurmuştur. Bu limanın satışı, herhangi bir gayrimenkul satışına benzemez. Yüzyıl önce kazandığımız kabotaj hakkının; yani limanlarımızdaki ulusal egemenliğin ortadan kaldırılarak, kapitülasyonların geri getirilmesi anlamına gelir.

"İZMİR LİMANI'NIN SATILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Batırdığınız ekonomiyi toplamak istiyorsanız gençlerimize yatırım yapın, fabrikalar kurun, yabancı tohum şirketlerine peşkeş çektiğiniz Türk tarımını özgürleştirin. İzmir'in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı'nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna arz ederim."

Kaynak: ANKA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Limanı, Tunç Soyer, İzmir, Son Dakika

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