İzmir Barosu'ndan Engelli Hakları Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Barosu'ndan Engelli Hakları Açıklaması

İzmir Barosu\'ndan Engelli Hakları Açıklaması

İzmir Barosu, engelli bireylerin haklarına erişimdeki zorluklara dikkat çekti.

03.12.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – İzmir Barosu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında basın açıklaması yaptı. Baro adına açıklamayı okuyan İzmir Barosu Engelli Hakları Komisyonu Üyesi Av. Nurdan Anlı, engelli vatandaşların karşılaştıkları zorluk ve 'işkencelere' dikkati çekerek "Ne yazık ki engelli yurttaşların haklarına ilişkin taleplerimiz, eşit yurttaşlıktan, eğitime, adalete, sosyal haklara erişimden, yaşama hakkına kadar gerilemiş durumdadır" dedi.

İzmir Barosu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında basın açıklaması düzenledi.

İzmir Barosu Merkez Binası önündeki açıklamaya, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Baro adına açıklamayı, İzmir Barosu Engelli Hakları Komisyonu Üyesi Av. Nurdan Anlı yaptı. Anlı, açıklamada engelli bireylerin haklarına ulaşmasının her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.

"Kamu hizmetlerine erişimindeki zorlukları aşamıyorlar"

Anayasanın 'eşitlik' ilkesine dikkati çeken Anlı, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. maddesine göre devletin temel amaç ve görevleri içerisinde kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmak da yer almaktadır. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, alanda çalışan hak savunucuları ve baromuz, ülkemizdeki engelli yurttaşların eğitim, sağlık, adalet gibi kamu hizmetlerine erişimindeki zorlukları aşamadıkları, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanamadıkları gerçeğini dile getiriyor. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, bu hakların kullanılmasını sağlamakla yükümlü yetkililer, görev ve sorumluluk sanki kendilerinin değilmiş gibi sevginin her engeli aşacağına dair paylaşımlar yapıp 'engelli kardeşlerimize' güzellemeler yapmakla yetiniyor."

"Hak ve özgürlüklerin peşinde olmamız gerekirken yaşama hakkında takılıp kalmış durumdayız"

Anlı, engelli vatandaşların, 'eşitlik' gibi temel haklarının karşılanmamasının yanında taleplerin 'yaşam hakkına' kadar gerilediğini ifade ederken bakımevlerinde insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Ne yazık ki engelli yurttaşların haklarına ilişkin taleplerimiz, eşit yurttaşlık, eğitime, adalete, sosyal haklara erişimden, yaşama hakkına kadar gerilemiş durumdadır. Engelli bireyler, devletin bakım ve gözetiminde olması gereken bakımevleri ya da rehabilitasyon merkezlerinde, işkenceye, şiddete, istismara maruz bırakılmakta ve hatta ölmektedir. Yaşanan vaka, ölümle sonuçlanmazsa haber değeri taşımamakta, sorumlular hakkında sağlıklı bir soruşturma yapılmamaktadır. Sadece 2024 yılında onlarca anne ya da baba, devlete çocuğunu emanet etmek istemediği için önce engelli çocuğunun canına kıymış ve sonra da kendi hayatını sonlandırmıştır. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin amacının 'Engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek" olduğu ifade edilmiştir. İlerleyen yıllar içinde, daha spesifik hak ve özgürlüklerin peşinde olmamız gerekirken halen 10. maddede düzenlenen yaşama hakkında takılıp kalmış durumdayız.

"Engelsiz bir dünya, hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacaktır"

Ne engelli bireylerin insanlık onuruyla bağdaşmayan uygulamalara maruz bırakılmasına, ne de eşit yurttaşlık haklarının hayatta kalabilme standardına düşürülmesine izin vereceğiz. Engelsiz bir dünya, hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacaktır. İzmir Barosu olarak bu vesileyle, toplumun tüm kesimlerini daha duyarlı olmaya ve engelli bireylerin eşit birer yurttaş olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için yetkilileri somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Aralık, Yaşam, Hukuk, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Barosu'ndan Engelli Hakları Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 21:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Barosu'ndan Engelli Hakları Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.