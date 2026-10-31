İzmir Bayındır'da jandarma operasyonunda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da jandarma operasyonunda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

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İzmir Bayındır\'da jandarma operasyonunda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi
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İzmir'in Bayındır ilçesinde 28 Ekim'de jandarmanın uyuşturucu satışına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Arıkbaşı Mahallesi'ndeki adrese yapılan aramada gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu Madde Arama Köpeği (UMAK) ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 28 Ekim'de Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi'nde U.K. ve Z.K.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 148 paket halinde satışa hazır 650 gram ve paketlenmemiş halde 455 gram olmak üzere toplam 1 kilo 105 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
JandarmaBayındır3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bayındır'da jandarma operasyonunda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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