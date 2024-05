İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca-Bornova tünelinde incelemelerde bulundu

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak karayolu tünelindeki kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Tugay, "Bu tünel açıldığı zaman Yeşildere ve Ankara caddelerinin trafiğinin yanı sıra İzmir trafiği de rahatlayacak. Üstümüze düşeni yapıp, tüneli mümkün olan en kısa zamanda açacağız" dedi.

Başkan Tugay, mesaisine sabahın erken saatlerde Onat Tüneli şantiyesinde başladı. Kent içi ulaşıma hız kazandıracak projeyi yerinde inceleyen Tugay, tünel içinde ve bağlantı yollarında eş zamanlı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelere İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Fen İşleri Dairesi yöneticileri ve yüklenici firma temsilcileri de eşlik etti.

2,5 kilometrelik kısmı tünelden oluşan 8,3 kilometrelik alternatif yolun, Konak-Bornova arasını 10 dakikaya indireceğini aktaran Tugay, 4 ay içinde tünel kazılarının sona ereceğini söyledi. Tugay, ilk olarak Buca Bornova Tüneli'nin Onat Caddesi girişinden tünel kazı noktasına ilerleyerek çalışmaları inceledi ardından tünelin Altındağ girişine giderek bağlantı yolları ve sanat yapıları hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Tugay, şunları kaydetti:

"TÜNEL KAZISINDA YÜZDE 70 SEVİYESİNE GELİNDİ"

"Bu tünel tamamlandığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ilk karayolu tüneli olacak. 2,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşan büyük bir tünel. 2017 yılında başlanmış projeye. Ancak bazı aksaklıklar yaşanmış. Çalışmalarımız şu an tünelin her iki tarafından 7 gün 24 saat hızla devam ediyor. Tünel kazısında yüzde 70 seviyesine gelindi. Tünel bittikten sonra elektromekanik işler ile viyadük bağlantıları tamamlanacak. Göreve başlar başlamaz, bu tünelin bir an önce bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettim. Bu düşüncemde ısrarcıyım ve gerekeni yapacağız. Bu tünel açıldığı zaman Yeşildere, Ankara caddelerinin yanı sıra İzmir trafiği de rahatlayacak. Yapacağımız en öncelikli işlerden birisi. Umuyorum en kısa zamanda hiçbir aksilik yaşamadan tünelimizi bitirip açacağız."

5 KİLOMETRELİK TÜNELİN 3,6 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 bin 543 metre uzunluğunda çift şerit gidiş ve 2 bin 508 metre uzunluğunda çift şerit geliş olmak üzere 5 bin 50 metrelik tünelin 3 bin 695 metrelik bölümünün kazısı yapılarak imalatta yüzde 70 oranında ilerleme sağlandı. Sağ tüpte bin 854, sol tüpte ise bin 841 metre kazı ve tahkimat işlerini tamamlayan ekipler, sağ tüpte 485 metre, sol tüpte ise 239 metre kalıcı temel betonu çalışması yaptı. Tünel giriş ve çıkış bölgesindeki bağlantı yollarını oluşturan köprüde, menfez ve toprakarme gibi sanat yapılarının da çalışmaları devam ediyor.

3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. Buca Onat Tüneli, Konak ve Bornova arasındaki ulaşım süresini kısaltacak. Buca Onat Tüneli sayesinde Buca-Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi'ne alternatif oluşturularak bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılacak. Yolcular, Konak Tüneli'nin ardından Homeros Bulvarı üzerinden tünellere girerek, otogar viyadükleriyle doğrudan çevreyoluna bağlanmış olacak. Böylelikle Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar lira olarak açıklandı.

EN UZUN TÜNEL

Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında tamamlanacak 2,5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyacak. İzmirlilerin kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli bin 674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise bin 865 metre uzunluğunda.