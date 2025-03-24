İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Vatandaşları Mücadeleye Çağırdı: Sesinizi Çıkarmanız Gerekiyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'demokrasi nöbetinin' 5'inci gününde düzenlenen mitingde "Bu ülkeye gerçek demokrasi, adalet niyeyse bir türlü gelemedi. İnsanlar haksızlığa uğramaya, eziyet çekmeye devam ediyorlar. Türkiye'de halk uyandı, hakkını talep etti. Anayasamız demokrasiyi halka emanet ediyor. O yüzden hepiniz bu ülkede demokrasi ve adaleti sağlamak için sorumlusunuz, sesinizi çıkarmanız gerekiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, Emek ve Demokrasi Güçleri ile 'demokrasi nöbetinin' 5'nci gününde Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi.

Mitinge, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK'lar, sendika temsilcileri ile meslek odaları katıldı.

Mitingde konuşan Tugay, birlik ve beraberlik çağrısı yaparken vatandaşları sokağa çağırdı.

"Bu ülkede herkes adalet ve demokrasi istiyor"

Sözlerine CHP'nin önseçimine olan ilgiye dikkat çekerek başlayan Tugay, vatandaşların taleplerini dile getirdiğini belirterek, "Ekrem Başkan tutuklandığında ben İstanbul'daydım. İstanbul'un İzmir'in desteğine çok ihtiyacı var. Biz burada İzmir'iz, İzmir'in bütün renkleriyiz, İzmir'in tamamıyız. Biz ayrıştıran değil tek bayrak altında birleşen olacağız. CHP parti üyelerini cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir sandık koydu. Onun yanına da üye olmayan vatandaşlar için dayanışma sandığı koydu. On milyonlarca insanın oy kullandığını biliyoruz. Çünkü hiçbir yerde kuyruk bitmedi, pusulalar yetmedi. Ne oldu? Bu ülkenin her kesimden insanı, bir taleple o sandıklara oy attılar. Sandığa 8-9 yaşında çocuklar oy attılar. O çocukların neler dediğini lütfen okuyun, üzüntü ve korkularını herkes anlasın. Biz kucak açmazsak korktukları ve endişe ettikleri için burada yanlış işler olduğunu düşündükleri için buraya isteseler de gelmeyecekler. Biz o insanlara kucak açmalıyız. Bu ülkede herkes adalet ve demokrasi istiyor" dedi.

"Türkiye'de halk uyandı, hakkını talep etti"

Ülkede uzun yıllardır haksızlık ve adaletsizliğin olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin insanlarına hizmet etmek için 6 yıldır emek veren, benim gözümde birinci olan o insanı, Ekrem Başkan'ı özgürlüğünden mahrum ettiler. Biz bu milletin namusu gibi olan demokrasi, hakları ve adaleti istemek için buradayız. Birlik beraberlik içerisinde olmayı öğreneceğiz. Bu ne zaman gelir? Bu ülkeye gerçek demokrasi ve adalet, diktatörler sustuğu zaman gelir. Eğer yarın bugünden daha kalabalık olsun istiyorsak aynı gölge ve hedef etrafında birleşeceğiz. Hepimiz için yapacağız. Biz gelecek istiyoruz, bizi başka ülkelere göçmen yapmayın. Tek başına sadece bir grup olarak sadece bir güruh olarak değil, hep beraber olmalıyız. Tahmin ettiğinizden çok daha uzun yıllar eziyet çekenler oldu. 12 Eylül dönemlerinde haksız yere hapse tıkılan insanlar oldu. O günlerden bugüne değişmeyen tek şey var, bu ülkeye gerçek demokrasi, adalet niyeyse bir türlü gelemedi. İnsanlar haksızlığa uğramaya, eziyet çekmeye devam ediyorlar. Türkiye'de halk uyandı, hakkını talep etti. Anayasamız demokrasiyi halka emanet ediyor. O yüzden hepiniz bu ülkede demokrasi ve adaleti sağlamak için sorumlusunuz, sesinizi çıkarmanız gerekiyor."

"Birileri zulmünden vazgeçene kadar, bunları istemekten vazgeçmeyeceğiz"

Birlikte mücadele mesajı veren Tugay, şunları söyledi:

"Bu hakkı kimse elimizden alamaz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Halkıyken haksız duruma düşmemeliyiz. Herkes buraya gelmeli ve burada toplanmalı. Bizim bu ülkeyi ve insanları ne kadar çok sevdiğimizi, iyiliklerini istediğimizi hep beraber haykırmalıyız. Ekrem İmamoğlu görevden aldılar, özgürlüğünden mahrum bıraktılar. Sizler buna karşı tepki içindesiniz. Soruyorum size. Ekrem İmamoğlu sizden ne isterdi? 'Kendimi size emanet ediyorum' dedi. Kendini milletine emanet eden insan birlik ve beraberlikten, herkesin iyiliğinden başka ne istiyor olabilir! Demokrasi baştır, adalettir. Demokrasiyi, adaleti ve barışı hep beraber isteyeceğiz. Birileri zulmünden vazgeçene kadar, bunları istemekten vazgeçmeyeceğiz. Ben vatanımı, halkımı, insanlarımı seviyorum. Sizlerin de yurtsever insanlar olduğunuzu, devlete zarar vermek için çalışmadığınızı, zulme ve antidemokratik uygulamalara karşı sesinizi yükselttiğini biliyorum. O nedenle bugün burada olmayan herkesi yarın buraya çağırıyorum."

"Sesi çıkmayan baskı altında olan bir sürü insan haklı talebe katılabilir"

Tugay, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Ekrem Başkan, Çağlayan'a götürülürken gözaltına alınan üniversiteli öğrencilere sarılmış. 'Her şey çok güzel olacak' diyen Berkay'a bile acımamışlar. Çağlayan'da yüzlerce hakim o kararın altına imza atmamak için izin ya da rapor almış. Sesi çıkmayan baskı altında olan bir sürü insan haklı talebe katılabilir. Yeter ki onları buradan kaçıracak bir şey yapmayalım. Burada halk var!"