İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Bize İhtiyaç Duyan Herkesin Kapısını Çalacağız

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Roman gençleri istihdama kazandırmak için önemli bir adım attı. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nün pek çok kurumun iş birliğiyle yürüttüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından desteklenen "Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi Projesi" mezunlarını verdi. 51 kursiyerin sertifika törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kimseyi kimseden ayırmadığımız, herkese aynı ölçüde değerli insan olarak baktığımız, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığı bir şehir hedefi ile çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 seneyi tamamlayacağımız süreçte özellikle bize ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz herkesin kapısını çalmış olacağız" dedi.

Kentteki iş gücü potansiyelini artırmak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Roman gençler için de harekete geçti. UNDP Türkiye tarafından desteklenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğinde yürütülen "Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Konak bölgesinde yaşayan 18-35 yaş arası Roman gençlere yönelik Meslek Fabrikası'nda çeşitli kurslar açıldı. Mesleki eğitim kurslarından eğitim alan 51 genç; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino Domingues ve Roman İş Kulübü temsilcilerinin katılımıyla sertifikalarını aldı.

"Kararlıyız, en çok İzmir'e ve İzmirlilere güveniyoruz"

Meslek Fabrikası'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gururu olan Meslek Fabrikası çatısı altında böyle bir kursa vesile olmak büyük mutluluk. Bir sürecin sonunda bir sertifika almaya hak kazanmanız bizim için de çok değerli. Sizler için de özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Gösterdiğiniz başarı, harcadığınız emek, kararlılığınız, geleceğiniz için yaptıklarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Bir duyguda ortaklaşmaya ihtiyaç var. Kimseyi kimseden ayırmadığımız, herkese aynı ölçüde değerli insan olarak baktığımız, ihtiyaçlarının karşılandığı bir şehir hedefi ile çalışıyoruz. Kararlıyız, en çok İzmir'e ve İzmirlilere güveniyoruz. Bu kentin ne kadar güzel ve özel olduğunu biliyoruz. Bunu şehrin insanları olarak dayanışmayla başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin kapısını çalmış olacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yurttaşların her zaman yanında olduğunu kaydeden Başkan Tugay, "Önümüzdeki 5 seneyi tamamlayacağımız süreçte özellikle bize ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz herkesin kapısını çalmış olacağız. Beraberce akıl yorarak, birbirimize güç vererek, cesaret vererek sorunu olan, eksiği olan yurttaşlarımızla, özellikle gençlerimizle, bir taraftan da kendi isteği ışında imkansızlıklar içinde yaşlamaya mecbur bırakılan kadınlar ve yaşlılarla ilgili çalışacağız. Bu şehirde herkesi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşamın içine taşımak amacındayız. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Kimsenin işsiz kalmak zorunda olmadığını düşünüyorum. Kimsenin yoksulluğa mahkum olmak zorunda olmadığını düşünüyorum. Hepimize yetecek kadar kaynak ve imkan olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençler şunu bilmeli; aslında yapacak çok iş var. Hiç kimse işsiz kalmak ya da yoksul kalmak, aç kalmak zorunda değil. Herkes için mutlaka yapacak bir şey var. Dünyanın zenginliği herkese yetecek düzeyde" diye konuştu.

"Çok başarılı işler yapmaya hazır bir kurum"

Sözlerine "Adalet istiyoruz" diyerek devam eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Adaletsizliklerin giderilmesini istiyoruz. En önemli sorunumuz bu. Çatışmamak, kavga etmemek, birbirimizin aşağı çekmemek, bulunduğumuz seviyede kimsenin adaletsizliğe uğramadığı bir yaşamı sağlamak için herkes mücadele etmeli. Bahsettiğim şey bağırmak değil, düşünmek ve hep beraber çözüm üretmek. Doğru olduğuna inandığımız işleri beraber yapmak. İyi niyetli çalışan insanları ve kurumları yalnız bırakmayın. Güçlü ve kararlı olmalısınız. Haksızlığa maruz bırakıldığını düşünen herkese söylüyorum. Bizi siz seçtiniz. Bu sorumluluğun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Sıkıntılı olduğunuzda ve haber verdiğinizde onun için koşturmak üzere bu görevlere geldik. 8 ayda kararlı bir duruş sergileyerek yeni bir kimlik, yeni bir anlayışla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başarılı bir çalışma dönemi geçirdik. Bugün görev başındaki tüm arkadaşlarımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kadrolarıyla çok başarılı işler yapmaya hazır bir kurum halindedir. Bu değerli çalışma bunun küçük bir örneği. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok daha başarılı ve güçlü programları birlikte yürüteceğimize ve İzmir'i herkesin takdir ettiği, birçok şehrin örnek aldığı bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyorum."

"Komşularımızın yanındayız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da "Gençler, Meslek Fabrikası'nda özel sektörde talep gören alanlarda kapsamlı eğitimler aldı. Gençlerin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan konularda eğitim almaları çok önemli. Kendilerini yetiştirmeleri için yeni bir meslek edinmeleri ve iş bulabilmeleri için bu çalışmalar çok değerli. Bu projenin partnerlerinden biri olduğumuz için çok mutluyuz. Konak, çok kültürlü ve çok sesli bir yapı. Bu yapının içinde komşularımız, farklı beklentiler içinde. Farklı talepleri yanıtlayabilmek ve herkesin kendini eşit yurttaş olarak hissettiği, yan yana, omuz omuza birlikte komşuluk yapabildiği bir Konak hedefiyle yürüyoruz. Roman komşularımız bizim vazgeçilmezimiz. Onların isteğiyle, desteğiyle bu istihdam projelerine devam edeceğiz" dedi.

"Bugün bir kutlama günü"

Törene katılan UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino Domingues ise şunları söyledi:

"Bu sadece bir başlangıç ve bu güçlü hikayedeki tüm gençler için güçlü bir başlangıç. Sahip olduğunuz potansiyel ve yeteneklerin limiti yok. Partnerliğimizin ileride daha fazla başarıya sebep olacağını düşünüyorum. Bugün bir kutlama günü. Umuyoruz ki burada verilen mesleki eğitimi daha da yükseltip daha fazla insana ulaşabilelim."

"Artık kendine güvenen bir kadınım"

Sertifikasını alan kursiyerlerden Hilal Düzağır ise salonu duygulandıran bir konuşma yaptı. Düzağır, "Ben 26 yaşındayım. 5 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Erken yaşta evlilik yaptığım için bir mesleğim yoktu. İki yıl önce memnun kalan arkadaşlarımın yönlendirmesiyle ben de Meslek Fabrikası kurslarıyla tanışmış oldum. Burada saç şekillendirme, fön çekimi, saç renklendirme, temel makyaj eğitimleriyle birlikte proje kapsamında protez tırnak, tırnak süsleme eğitimlerini tamamlamış bulunmaktayım. Bu eğitimlerin yanında aldığım farkındalık eğitimleriyle birlikte kendime olan güvenim arttı. Artık kendime güvenen bir kadınım ve artık bir mesleğim var. Bir kadın olarak geleceğe daha umutla bakıyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Erken yaşta evlenip ya da aile baskısı yüzünden meslek edinememiş bir sürü kadın var. Bu kadınların da Meslek Fabrikası ile tanışıp meslek edinmesini ümit ediyorum. Benim hayatıma dokunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, bu imkanları bize sağlayan değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve değerli eğitmenlerimize sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

İşsizliğin yüksek olduğu nüfus

Türkiye'de işsizliğin yüksek olduğu Roman nüfus için geliştirilen "Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi Projesi", büyük bir kısmı geçici ve kayıt dışı işlerde çalışarak geçimini sağlayan Roman nüfusunun sorusuna yerel düzeyde cevap verebilmek amacıyla tasarlandı. Bu kapsamda Roman gençlere yönelik Meslek Fabrikası'nda Pastacı Çırağı, Gazaltı Kaynakçılığı, Giyim Üretiminde Temel İşlemler, Protez Tırnak ve Tırnak Süsleme kursları verildi.