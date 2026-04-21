İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Meslek Fabrikası Direnişi İçin Menderes'e Teşekkür Turu

21.04.2026 10:27  Güncelleme: 11:21
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan Meslek Fabrikası'na yönelik başlattığı direnişte kendisine destek veren ilçe belediyeleri ile CHP örgütüne teşekkür turunu Menderes'ten başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan Meslek Fabrikası'na yönelik başlattığı direnişte kendisine destek veren İzmirlilere teşekkür turuna çıktı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile bir araya gelen Başkan Tugay, daha sonra CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ile ilçe örgütünü ziyaret etti. CHP İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan ve Meslek Fabrikası direnişinde CHP örgütünün sağlam bir duruş gösterdiğini vurgulayan Başkan Tugay, "CHP örgütünün Meslek Fabrikası için verdiği mücadele, İzmir adına ve savunduğumuz değerler adına çok değerli. O nedenle CHP il ve ilçe örgütlerine içten bir şekilde bu mücadelenin içerisinde yer aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Eşit hizmet anlayışı ile çalıştıklarını anlattı

Görev yaparken kimseyi diğerinden ayırmadan, her yere eşit hizmet götürme anlayışı ile çalıştıklarının altını çizen Başkan Tugay, "Hiçbir mahallemizde, köyümüzde 'Buradan bize oy çıkmaz' veya 'Çok oy aldık' diye bakmayız. Göreve başladığımız günden bu yana herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları ve hukuk devletine karşı yapılan her eylemin hayati olduğunu da vurgulayan Başkan Tugay, "Belediye başkanları kente hizmet için çalışır. Ama ondan önce cumhuriyet idealine sahip olmak ve o mücadeleyi her zaman önde tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Elinden tutulmamış olanların elinden tutacağız"

CHP'nin bir üyesi olmaktan onur duyduğunu belirten Tugay, "Atatürk'ün çizgisinde, Cumhuriyet değerlerini savunan, halkın hakkını savunan biri olmaktan her zaman onur duydum. Bütün yaşamım boyunca böyle oldu. Özgürlüğün, hakkın ve hukukun değerini biliyorum. Onlar kaybedilirse, insanların ne hale geldiğini geçmişte de bu topraklardaki insanlar gördü. Bugün de dünyanın başka yerlerinde, başka insanlar yaşıyor. İnsanlar özgürlüğüne, hakkına, hukukuna sahip çıkacak. Haksızlığa asla boyun eğmeyecek. Kapısına gidilmemiş olanların, kapısına gideceğiz. Elinden tutulmamış olanların elinden tutacağız. Yüreğine dokunulmamış insanların, yüreğine dokunacağız" dedi.

"Senelerdir biriken birçok sorunu çözüyoruz"

Her gün halkın içerisinde olduğunu belirten Tugay, "Şu anda İzmir tarihinde yapılmadığı kadar çok altyapı çalışması yapılıyor. Ulaşımla ilgili projelerimiz sürüyor. Bir şeyleri oturup izlemiyoruz. Her şeyin üzerine gidiyoruz. Senelerdir biriken birçok sorunu çözüyoruz" diye konuştu.

İzmir'den toplanan vergilerin, sadece yüzde 3'ünün kente yatırım olarak döndüğünü ifade eden Tugay, "Siz bu düşmanlığı yaptıkça İzmirli sizi sevmeyecek. Yaptığınız o hataların hepsini konuşacağız. Bu seçimi ve bundan sonra yapılacak seçimleri kazanacağız. Türkiye'ye umut vereceğiz" dedi.

Başkan Tugay'a ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de Başkan Tugay'ın kendilerine sürekli destek verdiğini belirterek, "Başkanımızın bir eli sürekli Menderes'te. Her zaman bizim yanımızda. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşan başkanımıza, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ise "Bugün bizlerle burada olduğunuz ve mücadelemizde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede Tugay'a, Meslek Fabrikası direnişi esnasında polis barikatlarının önünde çekilen ve direnişin simgesine dönüşen fotoğrafı da hediye edildi.

Köyleri ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha sonra Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile Değirmendere ve Çamönü mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, sorunları ve beklentileri dinledi. Yapılan hizmetler ve hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

İzmir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Japonya’da 7.4’lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İstanbullular diken üstünde Çam kese tırtılı böyle görüntülendi İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Batman’da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü Batman'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
