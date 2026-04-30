İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "En Büyük Gücü Çalışanlarımızdan Alıyoruz"

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. İmzalanan sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve izin koşullarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "En büyük gücü çalışanlarımızdan alıyoruz" dedi.

İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. ile Genel-İş arasında, SODEMSEN koordinasyonunda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar, müzakerelerin ardından tüm maddelerde uzlaşmaya vararak sözleşme metnini imza aşamasına getirdi. 1 Mart'tan itibaren yürürlük kazanan, 29 Şubat 2028'e kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde, çalışanların ücret, sosyal hak ve izin koşullarında önemli iyileştirmeler sağlandı. İmzalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK/Genel İş Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Faruk Saral, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, DİSK Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal tarafından atıldı.

83 çalışanı ilgilendiren sözleşmenin imza töreninde konuşan Başkan Tugay, en büyük gücü çalışanlardan aldıklarını belirterek, "Allah güç versin; çalışalım, hep beraber yolumuzdan şaşmayalım ve daha iyi toplu iş sözleşmelerine hep beraber imza atalım. Hayırlı olsun" dedi.

"Bu zorlu dönemleri hep beraber atlatacağız"

Her toplu iş sözleşmesini mutlulukla imzaladığını kaydeden Başkan Tugay, "Hepinizin bildiği gibi zorlu şartlar altında kurumun ayakta kalması, bir düzen içinde olması ve halka karşı hizmetlerini iyi şekilde yerine getirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu bilmenizi isterim; en büyük gücü çalışanlarımızdan alıyoruz. Çalışanlarımızın kuruma sahip çıkması, bize inanarak bu yolu yürümesi temennisindeyiz. Bu zorlu dönemleri hep beraber atlatacağız. Türkiye bu kadar yoksulluk, haksızlık içinde olmak durumunda değil. Omuz omuza verip mücadele edeceğiz. Her toplu iş sözleşmesi daha iyi olmalı. Daha iyi şartlara sahip, insanların hayatlarını refah içinde yaşayacağı toplu iş sözleşmeleri yapılmalı. Bunu yaparken belediyenin hizmetlerinden geri kalmamasını da sağlamalıyız. Sendikaları bir taraftan verdikleri mücadele için tebrik ediyorum, diğer taraftan kurumun içinde bulunduğu durumu doğru değerlendirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DİSK/Genel-İş Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Başkanı Faruk Saral ise özellikle iktidarın belediyeleri ekonomik olarak darboğazda bıraktığı bir dönemde; işçinin, sendikanın, belediye başkanının ve bürokratların mutlu olduğu bir sözleşmeyi uzlaşarak tamamlamanın kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. Saral, Başkan Cemil Tugay'a, emeği geçen genel müdürlere ve bürokratlara teşekkür etti.

1 Mayıs vurgusu

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde yaptığımız bu toplu iş sözleşmesi, tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. 1 Mayıs'tan önce yapılması bizim için onur verici bir durum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Başkanımıza, Engin Topal Başkanımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş Şube Başkanı Engin Topal ise "İyi bir toplu iş sözleşmesi olduğunu düşünüyorum. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlısı olsun. Herkese emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ücret artışları ve yan haklar

Sözleşme kapsamında günlük brüt taban ücretler grup bazında yeniden belirlenirken, her hizmet yılı için günlük 6,17 TL kıdem zammı uygulanacak. Ayrıca 2026 eylül, 2027 mart ve 2027 eylül dönemlerinde 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranına ek olarak yüzde 1 artış yapılması kararlaştırıldı. Bu artışlar, ücret dışındaki parasal haklara da yansıtılacak. Çalışanlara yönelik sosyal ve mali haklarda da dikkat çeken iyileştirmeler yapıldı. Hizmet özendirme primi aylık 3 bin TL olarak belirlenirken, yakacak yardımı 4 bin 398 TL'ye, gıda yardımı ise 6 bin TL'ye çıkarıldı. Yemek verilemeyen durumlarda günlük 500 TL ödeme yapılacak.

Primler, sosyal yardımlar ve izinlerde genişleme

Yeni sözleşmeyle birlikte iş riski tazminatı 2 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL arasında düzenlenirken, teknik ve uzman kadrolara günlük 370 TL uzmanlık ve sorumluluk primi getirildi. Ağır vasıta şoförlerine günlük sorumluluk zammı verilmesi kararlaştırıldı. Mali sorumluluk taşıyan personele günlük 200 TL ödeme yapılması da karara bağlandı. Sosyal yardımlar aile ve çocuk yardımları, devlet memurlarına uygulanan esaslara göre ödenecek. Öğrenim yardımları okul türüne göre artırılacak. Sözleşmeye göre doğum, evlilik, ölüm, afet ve evlat edinme yardımları da güncellendi. Ayrıca engelli çocuğu olan çalışanlara aylık destek sağlanacak.

Kadın çalışanlara özel günlerinde yıllık 12 güne kadar ücretli izin kolaylığı sağlanırken, refakat izinleri genişletildi. Ayrıca kanser tedavisi gören çalışanlar ile birinci derece yakınları için tedavi süresince ücretli izin hakkı tanındı. Geçici görevle şehir dışına gönderilen personele günlük harcırah ödemesi de yapılacak. Toplu iş sözleşmesinde disiplin kurulu yapısı eşit temsil esasına göre düzenlendi.