İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Türkiye Kaybettiği Her Şeyi Tekrar Geri Kazanacak

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor İzmir Mitingi"nde yurttaşlara hitap etti. Konuşması sırasında sık sık tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini hatırlatan Başkan Tugay, "Türkiye kaybettiği her şeyi tekrar geri kazanacak. Çalışarak başaracağız. Kendimize, halkımıza, değerlerimize inanarak bunu başaracağız. Türkiye'yi zor günlerinden, mücadeleden vazgeçmeyen insanlar çıkaracak" dedi.

CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda organize edilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor İzmir Mitingi", Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir coşkuya sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, parti mensuplarının yer aldığı tarihi mitingde yurttaşlara seslenen Başkan Tugay, "Türkiye elbette büyük ve güçlü bir ülke ama yanlış yönetilince yoksulların ve işsizlerin ülkesi olduk. Cumhuriyet kurulduğu yıllarda idealist, vatansever yöneticileri vardı. Halk da onların etrafında kenetlenmişti. İşte bu şekilde Türkiye hızla büyümüş ve yükselmişti ama şimdi; hata üstüne hata yapıyor, acısını çiftçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, işçisiyle, memuruyla ve en önemlisi iş bulamayan gençleriyle tüm halkımız çekiyor. Gençlerimiz başka ülkelerde kendisine gelecek arıyor. Onlara 'Giderlerse gitsin' diyor birileri. İçimiz acıyor, çünkü gidenler bizim geleceğimiz. Bu yanlışlara azim ve kararlılıkla hep beraber 'dur' diyeceğiz değerli kardeşlerim ve büyüklerim. Türkiye kaybettiği her şeyi tekrar geri kazanacak. Çalışarak başaracağız. Kendimize, halkımıza, değerlerimize inanarak bunu başaracağız" diye konuştu.

"İzmir özgürlüğün şehridir"

19 Mayıs'ın 106 yıldır çok özel bir gün olduğunu belirten Başkan Tugay, "19 Mayıs, Atamızın işgal ve zulüm altındaki ülkemizi kurtarmak için ilk adımı attığı gün. Onurlu halkımızın esarete 'Hayır' dediği, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalktığı gün. ve İzmir, kurtuluşun ve zaferin şehri. Milli Mücadele'nin en ağır işgalini yaşamış, işgalin ilk iki gününde 5 bin insanın katledildiği, ancak kurtuluşa kadar mücadelesinden, direnişinden vazgeçmemiş insanların şehrindeyiz. İzmir direnişin şehridir değerli yurttaşlarım. İzmir esareti yaşadığı için özgürlüğün değerini bilir; İzmir özgürlüğün şehridir. İzmir haksızlıklara boyun eğmez ve baskıya teslim olmaz. Ne mutlu İzmir'in değerini bilenlere ve değerlerine sahip çıkanlara…" ifadelerini kullandı.

"Geleceğinizi sizin azminiz ve kararlı mücadeleniz belirleyecek"

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun" diyen Başkan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta yer alan sözlerini hatırlatarak "Atatürk'ümüz, Nutuk'ta 'Ulusumuzun vicdanında geleceğe dair büyük bir gelişme yeteneği olduğunu anladığını ve bu gerçeği ulusal bir sır gibi içinde sakladığını' söylemiştir. Yani Atatürk ulusumuza inanmıştır. 'Milletin istiklalini, yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracak' demiştir. Değerli yurttaşlarım; ne zaman umutsuzluk hissederseniz bu sözü hatırlayın. Geleceğinizi sizin azminiz ve kararlı mücadeleniz belirleyecek, bunu hiç unutmayın. Türkiye'yi zor günlerinden, mücadeleden vazgeçmeyen insanlar çıkaracak" sözlerine yer verdi.

"İmamoğlu'nu İzmir'de bağrımıza basmıştık"

Ekrem İmamoğlu'nun ülkesine ve halkına en güçlü şekilde inanan, insanlara yaptığı ve yapacağı hizmetlerle sahip çıkma kararlılığında olan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Başkan Tugay, "Sayın Ekrem İmamoğlu; görevinden, ailesinden hizmet ettiği şehrinden ve halkından iki ay önce koparıldı ve Silivri'de parmaklıklar arkasına konuldu. Geçtiğimiz 8 Mart'ta İzmir'de hep beraber Ekrem Başkan'ımızı karşılamıştık. Onu cumhurbaşkanı adayı olarak bağrımıza basmıştık" diye konuştu.

Başkan Tugay, konuşmasını İmamoğlu'nun sözleri ile tamamladı

Başkan Tugay, konuşmasını Ekrem İmamoğlu'nun İzmirlilere hitaben sarf ettiği şu sözlerle tamamladı: "Şunları söylemişti bizlere o gün; 'Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Biz yalnızca seçim kazanmanın değil milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Onlar bizi eşitsiz, adaletsiz bir düzene mahküm etmek istiyorlar ama bu millet esareti kabul eder mi? Bu millet esareti asla kabul etmez. Bu millet eşitsizliği, adaletsizliği asla kabul etmez. Bizler Cumhuriyetçiyiz. Bakın doya doya söylüyorum… Bizler Cumhuriyetçiyiz, bizler demokratız. Biz, kendini devletin sahibi görüp devletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre millet devletin efendisidir. Millet, büyüktür.' O konuşmasında Ekrem Başkan gençlere şöyle seslenmişti; 'Gençler, en kararlı şekilde yürümeye hazır mıyız? Evet o Gençlik Marşı'nı, bu cennet vatanın her köşesinde söylemeye hazır mıyız? Milyonlarca güneşi var bu ülkenin, milyonlarca… Her birimiz güneş olmaya hazır mıyız? Devleti kötü yöneten o bir avuç insan kaybedecek, Türkiye kazanacak. Yenilecekler… Güler yüzümüze yenilecekler… Temiz kalplerimize yenilecekler… Tevazumuza, hoşgörümüze yenilecekler. Sımsıcak kalbimize yenilecekler. 86 milyon insanımızın tamamına duyduğumuz o güzel sevgiye yenilecekler.

Sevginizi bu millete vermeye hazır mısınız?' Ekrem Başkanımıza ve onunla beraber cezaevinde tutulan tüm yoldaşlarımıza buradan selam söylüyoruz. Onlara hep beraber selam söylüyor muyuz? Önümüzdeki günlerde yapacağımız bu mücadeleyi daha da büyütmeye hazır mıyız İzmir, hazır mıyız Türkiye? Yolumuz açık olsun kardeşlerim."