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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AA'nın 2023 fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AA'nın 2023 fotoğraf oylamasına katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı. Soyer, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı ve 5 farklı kategorideki fotoğraflara oy verdi. Soyer, AA'nın köklü bir kurum olduğunu belirterek, emek veren herkese teşekkür etti ve çalışmanın devamını diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AA\'nın 2023 fotoğraf oylamasına katıldı
04.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:49
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Soyer, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oylayan Soyer, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğrafını tercih etti.

Soyer, Haber" kategorisinde Jase Colon'un "Hayat yolculuğu", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun imzalı "Kumda ayak izi" ve "Doğanın can damarı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanı" fotoğraflarına oy verdi.

Soyer, AA'nın çok köklü bir kurum olduğunu söyledi.

5 kategoride oluşan yılın fotoğraf oylamasının çok kıymetli olduğunu belirten Soyer, "AA'nın bütün çabalarının, gayretlerinin kurumsal yapısının taçlandığı bir çalışma. O nedenle emek veren, katılan herkese bu ülkenin vatandaşları olarak teşekkür etmemiz lazım. Son derece kıymetli. AA'ya emek veren tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı ilelebet sürdürmesini diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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